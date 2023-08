Adrián Pallares y Rodrigo Lussich son una de las duplas más queridas de la televisión argentina, sin embargo, un comentario del periodista uruguayo llamó la atención de los televidentes de Socios del Espectáculo.

En Implacables, el ciclo de El Nueve, Lussich habló sobre el vínculo que lo une a Pallares, y contó con ironía que decidió independizarse de su colega: "Ya no compartimos camarín. Ahora me independicé. Me tenía un poco podrido. ¿Te habla mucho Pallares, viste? Todo el tiempo tiene algo para decirte, entonces ahora estoy un poco más tranquilo".

Lussich se independizó de Pallares.

Sin embargo, el conductor luego reveló que a pesar de no compartir camarín, comparten mucho tiempo juntos: "Nosotros trabajamos en Constitución, pero Adrián arranca en Flores y me viene a buscar a mí a Palermo. De ahí nos vamos, charlamos mucho sobre los temas que vamos a tocar en el programa. Tenemos nuestro rito que es ir por el cafecito cuando llegamos también. Pero ya no compartimos el camarín".

Por último, Rodrigo Lussich reveló que a pesar de tener pequeños cruces con Adrián Pallares, nunca pelearon de manera sería: "Lo mismo -siguió el "yorugua" más querido de la Argentina- pasa cuando termina el programa, pero en sentido contrario. Él me lleva y nos vamos charlando del programa y de otras cuestiones. Hemos tenido alguna pelea, pero menor, por cuestiones del programa o por otras cosas, pero siempre tuvimos la inteligencia y la capacidad para superarlas rápido".

Rodrigo Lussich también habló sobre cómo comenzó a trabajar con Adrián Pallares

En el ciclo que conduce "La Rocca", el conductor compartió: "En el 2006, cuando trabajamos con Viviana Canosa en Los Profesionales. Él era muy atento conmigo y mi frase fue 'nosotros nunca vamos a ser amigos'. Así que miren qué visionario que fui. Se ve que la tenía muy clara. Ahora somos hermanos".

Y Rodrigo Lussich cerró el tema hablando sobre los cambios de Adrián Pallares: "En todo este tiempo Adrián cambió mucho, y para mí muy favorablemente. Ahora lo veo mucho más suelto. Él es un periodista mucho más formal o tradicional que yo, pero poco a poco se fue soltando y está descontracturado. La gente se sorprende mucho, sobre todo en teatro, porque lo ven cantar, bailar y hasta meter algún remate humorístico, y eso para mí siempre es un paso positivo".

J.C.C