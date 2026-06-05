La infancia del Indio Solari en Paraná: vivió en el solar en el que estuvo la casa de Urquiza y solía ir a la sala de telegrafías

Indio Solari fue uno de los músicos argentinos referentes del rock nacional, y que marcaron a muchas generaciones a lo largo de su vida. Sus letras y su estilo fueron inspiración para futuros artistas que no dudaron en brindarles palabras de agradecimiento, al darse a conocer la noticia de su fallecimiento, el viernes 5 de junio.

El Indio no solo marcó a la industria de la música, sino que también a varias ciudades donde vivió o se presentó generando shows históricos. Entre ellos, Paraná fue la ciudad donde nació el músico, y vivió en sus primeros seis años de vida. En su libro de memorias, "Recuerdos que mienten un poco", no solo compartió postales de cuando era joven, sino que relató algunos recuerdos del solar donde vivió con sus padres y sus visitas a la sala de telegrafías.

La infancia del Indio Solari en Paraná / Créditos: Libro de memorias "Recuerdos que mienten un poco"

Así fue la infancia del Indio Solari en Paraná

El Indio Solari nació en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949 y vivió allí sus primeros seis años de infancia. Como su padre, José Solari, era jefe de distrito del correo, su casa quedaba en el mismísimo edificio del Correo Argentino, exactamente en el solar en el que estuvo la casa de Urquiza. La construcción está ubicada frente a la Plaza 1º de Mayo, y si bien el edificio se había mantenido con el correr de los años, su función cambió y se convirtió en el espacio de juegos y cuidado de la familia Solari.

“Tengo el recuerdo de jugar en una terraza, que era como un océano de baldosas rojas donde, cada tanto, sobresalía una chimenea”, relató en su libro el Indio. Los fanáticos no dudaron en viajar al lugar y descubrir que, definitivamente, sobresalía de la terraza los respiradores del espacio de trabajo. Así mismo, el interior sigue funcionando de vivienda de un particular. Entre pisos de madera, techos altos y muebles de la época, el estilo del mismo se sigue manteniendo. Los periodistas de Mega 98.3 tomaron algunas imágenes en el 2025, para demostrar cómo se encuentra.

La casa del Indio Solari en Paraná / Créditos: Mega 98.3

Además de ser su hogar, la casa en Paraná era el espacio de trabajo del papá del Indio Solari y donde él descubrió algunos detalles de la vida que lo ayudaron en sus poesías. Según contó en el libro, José Solari lo llevaba a la sala de telegrafías, y él se sorprendía con los detalles del lugar.

“Funcionaba como la mascota. Siendo el hijo del jefe, todo el mundo te trata bien, aunque te odien y seas un rompepel***s. La sala era muy grande, trabajaban 70 personas. Abría la puerta y ante ese despliegue humano me quedaba fascinado", escribió el músico. Los periodistas de Mega 98.3 lograron ver ese espacio, y destacaron que la casa donde vivía con su familia presentaba doble puerta: una que guiaba a la calle y otra que lo conectaba con la sala de telegrafía. El músico vivió allí hasta sus seis años, cuando, por el trabajo de su papá, decidieron mudarse a la provincia de Buenos Aires, específicamente a La Plata.

La casa del Indio Solari en Paraná / Créditos: Mega 98.3

La mudanza del Indio Solari a La Plata y su siguiente hogar en Parque Leloir

En sus años en La Plata, el Indio Solari se instaló con su familia en una casa ubicada en la calle 41, de La Plata. En esa localidad bonaerense, el músico transcurrió toda su infancia y adolescencia, desplegando aún más sus talentos musicales y poéticos. A mediados de los años 70, el Indio Solari y Skay Beilinson se conocieron a través de su interés por el arte y la música, en sus 20 años aproximadamente. Con el correr del tiempo, fundaron la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que los llevó a recorrer todo el mundo.

El Indio Solari se mudó de manera definitiva a Parque Leloir, partido de Ituzaingó, a fines de la década de 1990 , poco antes de la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001. Desde aquel momento, y junto a su esposa y único hijo, residió en una casa icónica con mucha naturaleza y diseño tipo fortaleza para máxima seguridad. Fue allí mismo donde falleció, el viernes 5 de junio, y se volvió punto de reunión de muchos fanáticos.

Su infancia en Paraná marcó a la ciudad y, tras la noticia de su fallecimiento, no dudaron en dejarle unas palabras desde la municipalidad, en las redes sociales y medios de comunicación. Los fanáticos de la zona recordaron aquella casa en el Correo Argentino, donde él dio sus primeros pasos y sorprendió a todos con la poesía que cargaba desde su infancia. Si bien la mayor parte de su carrera musical la hizo en La Plata, su paso por Entre Ríos convirtió a la provincia en un punto clave de la historia del Indio Solari.

A.E