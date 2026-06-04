La historia de amor de Violeta Urtizberea y Martín Garabal: un primer paso como amigos, una adopción y tenencia compartida

Violeta Urtizberea es una de las actrices de cine, teatro y televisión argentina más importantes. Desde chica mostró su pasión por la actuación, y fue creciendo en popularidad hasta tener en su carrera títulos exitosos como Lalola, Enséñame a vivir y la exitosa telenovela Las Estrellas. Martín Garabal es uno de los personajes de los medios de comunicación más multifacéticos. Humorista, actor, dibujante, conductor y director, saltó a la fama en redes sociales y marcó un formato auténtico de humor que lo llevó a hacer crecer en popularidad.

Ambos personajes mediáticos son de los más seguidos en la actualidad, y queridos por las redes sociales. Sus cuentas de Instagram se manejan con más de un millón de seguidores atentos a su día a día. Sin embargo, lejos de su vida pública, protagonizaron una dulce historia de amor que se dio a conocer varios años después. Durante tres años, fueron una pareja marcada por la complicidad y el compañerismo, y generó la curiosidad de sus seguidores.

Violeta Urtizberea, Martín Garabal

El comienzo de la historia de amor de Violeta Urtizberea y Martín Garabal

Si hay una historia de amor que sigue generando curiosidad, a pesar del paso del tiempo tras su ruptura, esa es la de Violeta Urtizberea y Martín Garabal. Ambos personajes se destacan en la actualidad por sus actuaciones y los caminos por separado que hicieron en sus carreras artísticas. El mundo audiovisual los sigue uniendo en su día a día, pero fue también el encargado de formar a la pareja, hace un par de años atrás.

Según trascendió en medios de comunicación, el humorista y la actriz se conocía pero su historia de amor comenzó cuando Garabal daba sus primeros pasos en la fama, y Urtizberea ya era una de las actrices consagradas de las novelas de televisión abierta. A principios de la década de 2010, se reencontraron en un set de filmación y comenzaron a interactuar, generando un mutuo interés que evolucionó. Con el paso de los días, la buena sintonía laboral hizo que construyeran rápidamente una gran amistad, y luego se enamoraran, manteniendo un noviazgo de más de tres años.

La pareja priorizó mantener este vínculo en un bajo perfil, sin compartir detalles en las redes sociales o medios de comunicación, e incluso sin hablar demasiado en la actualidad. Con el tiempo, se dio a conocer que existía una gran conexión de compañerismo y complicidad, marcada por la adopción de un perro en común que los acompañó a lo largo de sus años juntos.

Violeta Urtizberea, Martín Garabal

La separación de Violeta Urtizberea y Martín Garabal: proyectos y tenencia compartida

Si bien muchos usuarios destacaron la conexión y las personalidades similares de ambos, Violeta Urtizberea y Martín Garabal decidieron separarse. Los motivos nunca se hicieron públicos, y ellos tampoco buscaron armar la polémica alrededor del mismo. Por el contrario, siguen demostrando que la complicidad está, incluso después de haber decidido hacer sus caminos lejos del otro. Ambos se mantuvieron en los medios audiovisuales, pero mientras la actriz siguió con sus apuestas de actuación en diferentes novelas, el humorista probó con la conducción, la producción y el streaming.

En el 2020, cuando fue invitado a Pasapalabra, lo mandaron al frente y sorprendieron a Iván de Pineda al hacer pública la relación que tuvo Garabal con Urtizberea. Allí, decidió sincerarse y contó que las cosas terminaron en buenos términos y que, incluso, tienen tenencia compartida de su perra Francisca. “Al principio, no sabíamos cómo iba a resultar, pero la verdad es que ya llevamos más de seis años así y nunca nos trajo ninguna contra. Nos ponemos de acuerdo fácil, un mes cada uno, y Francisca lo entiende y disfruta”, reveló en otra entrevista.

De esta misma manera, ambos se siguen en sus cuentas de Instagram y se encuentran en algunos proyectos en común, ya sea entrevistas que realizan o en el elenco de Envidiosa. Garabal y Urtizberea fueron parte de la exitosa novela de Netflix, dejando en claro que la separación no fue en malos términos.

Violeta Urtizberea y Martín Garabal, con su perra Francisca

El presente por separado de Violeta Urtizberea y Martín Garabal

Violeta Urtizberea y Martín Garabal volvieron a apostar al amor, tras su separación, y conocieron a los amores de sus vidas. La actriz está en pareja con el reconocido músico y cantante cordobés ⁠Juan Ingaramo, desde el 2015, marcando una estable y dulce relación. En septiembre de 2019 se convirtieron en padres de su única hija, Lila, creando una hermosa dinámica familiar. El humorista se encuentra en una relación consolidada con su novia Eli, y mantiene un alto perfil laboral en los medios de comunicación.

Violeta Urtizberea y Martín Garabal con el elenco de Envidiosa

A pesar del bajo perfil que ambos manejaron, la historia de amor de Violeta Urtizberea y Martín Garabal sigue siendo de las que genera más curiosidad en las redes sociales y los medios de comunicación. El mundo audiovisual y su rol dentro del mismo fue el encargarlo de unirlos y de hacer que ambos mantengan una buena relación a pesar de haberse separado. Es así como comparten proyectos y tenencia de su perra, creando un lazo que no se rompió.

A.E