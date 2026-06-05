La increíble anécdota de Facundo Arana con el Indio Solari: un viaje en avión que se convirtió en una escena de película

Este viernes, Argentina despertó con la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari. El cantante, fundador de los emblemáticos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su última agrupación, El Míster y los Marsupiales Extintos, tenía 77 años y padecía Parkinson.

La noticia causó un impacto profundo en el país, los homenajes no tardaron en llegar. Desde artistas, políticos, hasta fanáticos expresaron su dolor y gratitud por la huella imborrable que dejó. La noticia también revivió anécdotas y recuerdos de quienes tuvieron el privilegio de compartir momentos con él, como la historia que protagonizó Facundo Arana en un vuelo a Salta.

La historia del vuelo con Facundo Arana y la pasión ricotera en estado puro

Una de las anécdotas más recordadas y emotivas relacionadas con Indio Solari es la vivida por el actor Facundo Arana, quien reveló en una de sus visitas al programa PH Podemos Hablar (Telefe) conducido por Andy Kusnetzoff un encuentro que dejó huella en su memoria y que mucho tiempo después de que sucediera la contó. La historia reflejó la pasión que generaba el músico en la gente que lo seguía.

Facundo Arana//Instagram

"Tenía que ir a Jujuy hacer teatro, llegó al avión y me encuentro con todos los iban a ver al Indio Solari en Salta, hasta los pilotos", relató el actor La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que, en un vuelo lleno, el Indio fue el último pasajero en subir y compartió el mismo espacio que sus seguidores sin que nadie lo supiera, al ocupar su asiento en primera clase, justamente al lado de Facundo Arana.

"Las azafatas habían dicho a los demás pasajeros específicamente que nadie pasara al baño de adelante. De golpe alguien abre la cortina y pasa", allí todos los pasajeron se enteraron que compartían vuelo con su ídolo, y se temió por un "colapso" de la gente para aceracerse a Solari. "Toda la tripulación logró parar a 250 personas, sin retar a nadie, les explicaron la situación", narró el actor. La escena se convirtió en un momento único: todos los fanáticos intentaron sobrepasar a la azafata para acercarse a su ídolo.

Indio Solari//Instagram

El relato continuó con la actitud del cantante. "Este señor hizo algo que yo no me voy a olvidar nunca. Se hizo cargo de quien era, atendió el avión de punta a punta", afirmó Arana. Además, reveló que Solari con su humildad y carisma, dialogó con cada uno de sus seguidores. "Se habla mucho de la fobia que él puede tener. Yo lo vi, estaba sentado ahí, ¿sabés quién era el fotógrafo?", expuso y reveló que el encargado de tomar las fotografía, momento que recuerda con alegría.

El día que el Indio Solari habló de su encuentro con Facundo Arana

El Indio Solari también dio su versión de este momento,que también guardaba en su memoria, y coincidió con Facundo Arana. En el documental Tsunami, dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Rodríguez, y conducido por Mario Pergolini, el cantante recordó ese famoso viaje: "Yo me veo obligado a tomar Learjets, por más que son gastos que no me gusta hacer. Pero la última vez que había viajado en avión, íbamos, me acuerdo, Facundo Arana y yo en primera. Y después de correr una cortina, los chicos saltaban arriba del avión”.

Indio Solari//Instagram

El artista también contó cómo enfrentaba la multitud de fans y el caos que a veces generaba su presencia en los vuelos. “Vino la azafata y me dice cómo podemos hacer, y yo le digo que vayan pasando de a dos a sacarme una foto. Y le daban la cámara a Facundo Arana para que me sacara. Y este Facundo Arana es como un angelito, un pan de Dios. Sacó como dos mil fotos, no sé, todo en el pasaje. Y nadie le preguntó nada a él, un carajo. Y yo le agradecí, le digo: ‘Flaco, la verdad tenés una paciencia infinita’”, detalló sobre el rol del galán de novelas.

La anécdota, aunque ya pasaron más de diez años desde la primera vez que fue contada en público, persiste y hoy volvió a viralizarse en redes sociales. Sin dudas, un instante que demostró no solo la humildad de Facundo Arana al actuar como fotógrafo del ídolo por unas horas en aquel viaje a Salta, sino el fervor de los ricoteros y también, el respeto que el Indio Solari tenía con su público.