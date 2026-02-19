Desmienten que El Indio Solari tuvo un ACV: "La única verdad"

Esta mañana, la noticia de que Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como “Indio Solari”, había sufrido un ACV (accidente cerebrovascular) ocupó las primeras planas de los portales de noticias. Sin embargo, a minutos del mediodía, los encargados de la comunicación institucional del exlíder de Los Redondos desmintieron rotundamente estas versiones y “lamentaron” el “susto innecesario” a sus miles de fans.

La salud del Indio Solari

En el marco de una serie de chequeos y estudios médicos que se está realizando el Indio Solari, comenzó a circular un fuerte rumor de que el músico, quien sufre de la enfermedad de Parkinson desde hace ya una década, había sufrido un ACV, motivo por el cual tuvo que ser internado de urgencia. Ante esta noticia que cobró de inmediato estado público, el equipo encargado del marketing y manejo de redes sociales, negó rotundamente estas especulaciones. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, comenzó diciendo el comunicado que publicaron en el feed del cantante y que repostearon en sus historias de 24 horas reforzando el mensaje.

En este marco, el texto se detalló: “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”. Acto seguido, agradecieron la preocupación de la prensa y de sus fans: “Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”.

Cabe destacar que el encargado de difundir esta noticia fue Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter. Ante esto, la familia del cantante de 77 años solicitó que se aclare la situación y se informe la verdad. “La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años”, escribió al trascender la información. "Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una litotomía y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por su enfermedad ya conocida", amplió el conductor de LAM (América TV).

El Indio Solari, una leyenda del rock nacional

A mediados de 2024, cuando el mal de Parkinson se estaba haciendo aún más presente, el Indio Solari brindó una entrevista con Julio Leiva para Caja Negra donde explicó el verdadero motivo que lo llevó a retirarse de los escenarios. “Me retiré de un escenario porque nunca me gustaron los rockeros viejos, me dan un poco de pena. Es cosa de jóvenes, el blues es para los viejos”, lanzó con el humor ácido que lo caracteriza.

No obstante, su figura popular y su trayectoria en la música lo llevaron a destacarse en el ambiente artístico como el creador de memorables hits y el líder del pogo más grande del mundo. Es así que, a mediados de 2026, recibió un reconocimiento por parte de la Universidad de Buenos Aires, donde fue premiado por “su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”. Mediante una voz en off, el vocalista señaló: “Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz”. Finalmente, cerró: “Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

Con este comunicado oficial, el entorno cercano del Indio Solari llevó tranquilidad a sus fanáticos, resaltando que su visita al centro de salud corresponde a controles de rutina y no a una urgencia médica. Como era de esperarse, en la caja de comentarios, sus seguidores le dejaron todo tipo de palabras de aliento y le manifestaron su lealtad incondicional. “Gracias a Dios, casi me agarra un Acv a mí cuando escuché la noticia”; “Había que conseguir una inédita para que la gente no ponga el foco en la reforma laboral, Indio querido! Disculpanos, no tienen ni puta idea de nada”; y “Te quisieron matar, pero te alargaron la vida. Esa misma que nos alegrás con tu presencia”, fueron algunos de los mensajes que circularon en la web.