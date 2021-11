Qué dicen los chats que tiene Wanda Nara de Benjamín Vicuña donde destroza a la China Suárez

En medio del Wandagate, el triángulo amoroso entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara siguen apareciendo detalles.

La empresaria y representante del futbolista del PSG se habría comunicado con Benjamín Vicuña, exesposo de la actriz y habría guardado la conversación como para tener como evidencia en un futuro. Ahora, ¿Qué dice ese mensaje?

Según explicaron en Intrusos, Wanda guardó la conversación como un salvoconducto porque el chileno "se fue de boca" y él ahora "desmiente" el exabrupto que habría tenido contra la actriz.

Comentaron que este tema tiene preocupado al actor y que no desea que ese material se haga público. “Me llama la atención que una mujer levante un teléfono y llame a la supuesta amante. Eso ya me impresiona”, dijo Adrián Pallares, uno de los conductores del programa haciendo referencia al llamado de Wanda Nara a la China Suárez.

“Una mujer que ya llamó antes a Vicuña”, aportó Paula Varela y agregó que " Wanda tiene guardadas conversaciones. Me dijeron: ‘Wanda tiene el registro de sus conversaciones con Vicuña’".

Wanda guarda los mensajes que se mandó con Vicuña.

Además, la panelista aportó: “A medida que pase el tiempo, se van a empezar a pisar las sábanas entre ellos: 'Habló Vicuña con Wanda y ella tiene registro de esas conversaciones. Es cierto que Vicuña le dijo a Wanda que sabía todo. Él estaba muy enojado con La China cuando hablaron y se fue de boca”, añadió.

“Hoy, ya más en frío, no quiere hablar así de su exmujer y madre de sus hijos. En ese momento tuvieron una charla muy cómplice donde él le aseveró todo y le dijo que sabía todo”, continuó Paula Varela.

Rodrigo Lussich remarcó que le llamó la atención que el trasandino "le haya dicho que la madre de sus hijos es una pu… Perdón los términos. Se dijo eso. Me llamó la atención que hable en esos términos al nombrar supuestos amantes de gente conocida, actores, que es lo que le habría dicho a Wanda. Pero la conversación habría existido, llamó la atención los términos y él, por supuesto, la desmiente”.

Descubren a Wanda Nara y Mauro Icardi discutiendo en Milán: "Los vas a..."

Wanda Nara y Mauro Icardi generaron desconcierto entre sus seguidores después de mostrarse juntos en Milán tras los rumores de separación definitiva.

El deportista viajó a esa ciudad junto a sus dos hijas y retomó su actividad en redes sociales donde dedicó mensajes de amor a su mujer. Pero lo cierto es que, según información que trascendió en las últimas horas, no todo está dicho entre el futbolista del PSG y la empresaria.

Tal como informó Pronto, un testigo en Milán confirmó que Wanda Nara y Mauro Icardi mantuvieron una picante discusión en un lujoso restaurante. “’Lo vas a volver a hacer’, le habría dicho Wanda a su marido en esa cena.

"‘Te juro que no’", fue la promesa de Mauro Icardi. "‘Lo vas a volver a hacer’”, le reiteró ella.

Descubren a Wanda Nara y Mauro Icardi discutiendo en Milán: "Los vas a...".

