Soledad Fandiño se sinceró sobre su nueva vida como profesora de pilates: "Nadie te va a venir a salvar"

Hace unas semanas, Soledad Fandiño sorprendió al contar que había finalizado su instructorado en Pilates, Yoga y Sculpt, marcando así un giro inesperado en su carrera. Sin embargo, detrás de esta nueva faceta como profesora hay una historia mucho más íntima, de la que dio detalles con un video en Instagram.

Soledad Fandiño

Soledad Fandiño se sinceró sobre su nueva vida como profesora de pilates

Este viernes 3 de abril, Soledad Fandiño compartió un video en su cuenta de Instagram donde reveló cuáles fueron los motivos que la llevaron a cambiar su rumbo profesional y apostar por el bienestar como estilo de vida. Además, la modelo dio detalles sobre uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar.

Si bien ya venía explorando disciplinas como el yoga, la actriz confesó que distintos factores personales la alejaron de ese camino. "Vinieron cosas de la vida, temas de salud. La verdad es que mi estado mental no ayudaba", explicó.

Soledad Fandiño se recibió de instructora en pilates

En ese contexto, la modelo describió un período de "desconexión consigo misma", en el que incluso le costaba cumplir con indicaciones médicas básicas. "No tenía ganas de ver a la gente, no tenía ganas de salir, menos ganas de entrenar como me había dicho mi médico que tenía que hacer", recordó en el clip que rápidamente se viralizó.

Después de las recomendaciones médicas, la artista relató que tomó una decisión que marcaría un antes y un después: hacerse cargo de su propio proceso. "Me dije: 'Bueno, basta Soledad. Nadie te va a venir a salvar. Me tengo que salvar sola'", expresó, en una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa.

Soledad Fandiño: "Iba todos los días a pilates. Me fui al otro extremo"

A partir de ese momento, Soledad Fandiño comenzó con pequeños cambios que incluían salir a caminar, retomar el contacto social y, casi sin buscarlo, encontró en el pilates una herramienta de transformación. "Empecé a ir a mat pilates y me empecé a sentir mejor y mejor", contó.

Lo que empezó como una rutina para recomponerse se convirtió rápidamente en un hábito fundamental. "Iba todos los días, a veces dos veces por día. Me fui al otro extremo", dijo entre risas, dejando en claro el entusiasmo que le generó la disciplina. Según relató, el impacto más fuerte fue mental y emocional: "Me cambió la cabeza. Me volví a sentir fuerte, pero fuerte de verdad. Sentí que podía lograr cosas otra vez".

Soledad Fandiño

Ese proceso personal fue el motor que la impulsó a dar el siguiente paso: profesionalizarse para poder compartirlo con otros. "Se lo tengo que pasar a mis amigas, a mi tía, a la gente. Esto hace bien", sostuvo. Así fue como decidió formarse como instructora de pilates y sumar también el método sculpt, con el objetivo de transmitir una herramienta que, según ella misma define, puede transformar no solo el cuerpo, sino también la forma de enfrentarse a la vida.

Hoy, completamente enfocada en esta nueva etapa, Soledad Fandiño no solo apuesta por el bienestar integral, sino que también busca generar una red de contención entre mujeres. "Ir para adelante, chicas, porque de verdad, si nadie te viene a salvar, por lo menos nos ayudamos entre nosotras", cerró, dejando un mensaje tan directo como inspirador