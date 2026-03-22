Lejos del modelaje y la actuación, el nuevo proyecto de Soledad Fandiño

Soledad Fandiño volvió a reinventarse y sorprendió con un giro profundo en su carrera profesional, marcando un antes y un después en su vida. Lejos del modelaje y de los sets de grabación que la posicionaron como una figura reconocida en la actuación, la artista decidió dar un paso hacia un camino más introspectivo y conectado con el bienestar integral, priorizando su salud física, mental y emocional como eje central de esta nueva etapa.

La nueva meta de Soledad Fandiño

En este contexto, Soledad Fandiño comenzó a formarse de manera intensiva en el mundo del fitness consciente, apostando por disciplinas que no solo trabajan el cuerpo, sino también la conexión interna. Así fue como inició su capacitación como instructora de Pilates, incorporando además el método Sculp, una variante más dinámica que complementa el entrenamiento tradicional. Este proceso no solo implica aprendizaje técnico, sino también una transformación personal que la tiene completamente enfocada y entusiasmada.

Soledad Fandiño | Instagram

A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo fue compartiendo distintas postales de este nuevo proyecto, donde se la puede ver en pleno proceso de formación, practicando ejercicios y adquiriendo herramientas para su futuro como instructora. “Hace unos días que estoy acá estudiando Pilates y Sculpt. Mi felicidad es total”, expresó con sinceridad en sus historias de 24 horas, dejando en evidencia que este cambio de rumbo no es un simple hobbie, sino una decisión que la llena de satisfacción y sentido.

La disciplina “Pilates + Sculp” en la que se está especializando la intérprete combina dos enfoques complementarios que apuntan al fortalecimiento integral del cuerpo. Por un lado, el pilates pone el foco en la postura, la respiración consciente y el trabajo del core -la zona media que incluye abdomen y espalda-, mientras que el sculp suma una cuota de intensidad a través de ejercicios más activos, utilizando elementos como pesas livianas o bandas elásticas para potenciar la tonificación muscular.

De acuerdo con los expertos que aplican este método de ejercitación, este tipo de entrenamiento se destaca por ofrecer resultados equilibrados, ya que no solo busca esculpir el cuerpo, sino también mejorar la calidad de movimiento y prevenir lesiones. En este marco, entre sus principales beneficios se encuentran la mejora de la postura, el aumento de la fuerza sin generar un volumen excesivo, la tonificación general y una mayor quema calórica en comparación con el pilates tradicional.

Soledad Fandiño y el yoga como herramienta para la transformación

Cabe destacar que este camino no es completamente nuevo para Soledad Fandiño, quien desde hace tiempo viene explorando distintas herramientas vinculadas al bienestar. Semanas atrás, ya había mostrado interés por prácticas relacionadas con la salud emocional y espiritual, logrando incluso certificarse como instructora de meditación guiada en Miami, lo que refuerza su compromiso con un estilo de vida más consciente y equilibrado, tras haber batallado contra el cáncer de mamas.

Soledad Fandiño | Instagram

Además, en conexión plena con sus más de 1,2 millones de seguidores, la coach inspira a tomar conciencia del entorno que rodea al ser humano, resaltando las cualidades positivas y las formas de lograr un mejor bienestar. En el universo del bienestar integral, destacó la importancia de la constancia y la resiliencia como pilares fundamentales: “Volver a intentarlo, siempre, forma parte del proceso”.

En este sentido, prácticas como las posturas invertidas -entre ellas el headstand-, aseguró mediante un post en su feed, ganan protagonismo por sus múltiples beneficios, ya que contribuyen a mejorar la circulación sanguínea, favorecen la oxigenación del cerebro, estimulan el sistema linfático y colaboran en la reducción del estrés. Además, este tipo de ejercicios no solo impacta a nivel físico, sino que también promueve un cambio de perspectiva, explorando todos los sentidos.

De esta manera, Soledad Fandiño consolida una transformación que va más allá de lo profesional y se instala como una elección de vida. Con este nuevo proyecto, demuestra que siempre es posible reinventarse, explorar nuevas pasiones y construir un presente alineado con el bienestar personal, para acercarse a una versión más auténtica y plena de sí misma.

NB