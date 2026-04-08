Así fue el cumpleaños de Soledad Fandiño: clase de pilates, cena en familia y un tierno regalo de su hijo

Soledad Fandiño, conocida por su carrera como modelo y actriz y por su fuerte presencia en los medios, cumplió 44 años y mostró un festejo bien alejado del formato clásico de cumpleaños. En vez de una gran producción, compartió un día más ligado a su rutina, a su familia y a un momento muy especial con su hijo Milo. En esa misma línea, también dejó ver el lugar que hoy tiene el pilates en su vida, una práctica que la acompaña desde hace tiempo y que volvió a aparecer en una fecha importante para ella.

Soledad Fandiño y un cumpleaños atravesado por su hijo

El día arrancó, de hecho, con una clase de pilates. No fue un detalle menor: hace tiempo que esa práctica ocupa un lugar importante en la vida de Soledad Fandiño y también en lo que muestra en sus redes. Por eso, que apareciera en pleno cumpleaños no fue una sorpresa. Más bien terminó de confirmar el tipo de rutina que eligió para esta etapa, mucho más conectada con el movimiento y el bienestar.

Soledad Fandiño y su hijo Milo

Después llegó el momento más íntimo del día. Según contó en Instagram, su hijo Milo la despertó cantándole “Buenos días mamá” al compás del cumpleaños feliz, todavía medio dormido. En ese mismo posteo, Soledad Fandiño escribió que está feliz de cumplir años porque eso significa estar viva y que, para ella, esa sola razón ya alcanza para celebrar. Fue un gesto simple, pero terminó siendo uno de los momentos más tiernos.

Soledad Fandiño y una forma de celebrar desde lo simple

El video que acompañó la publicación fue en la misma línea. “44 años, ¿quién lo diría?”, dice entre risas, antes de proponer algo simple: arrancar el día cantándose a uno mismo un “buenos días de cumpleaños”, por más ridículo que suene. La idea terminó de redondear el tono del festejo, mucho más puesto en agradecer y en encontrar algo para celebrar incluso en lo más cotidiano.

Más tarde, el cumpleaños siguió con una cena en familia. En el video que compartió también se la ve, ya de noche, cuando Milo le acerca la torta hasta la mesa para que pueda soplar las velas. La escena, con el postre decorado con macarons y las luces de la ciudad de fondo, termina de acompañar el tono íntimo del festejo. En su cumpleaños, Soledad Fandiño mostró un festejo mucho más íntimo que ostentoso. Entre la clase de pilates y la cena en familia, dejó ver un día atravesado por su rutina, por el vínculo con su hijo y por una forma simple de celebrar.