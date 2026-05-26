Antonela Roccuzzo mostró la decoración de su casa que rinde homenaje a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia al compartir con sus millones de seguidores una postal única del interior de su residencia, revelando cómo logra equilibrar el lujo y la calidez hogareña. El gran protagonista del espacio es un imponente retrato de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, ubicado de forma estratégica sobre un mueble flotante minimalista. La publicación no tardó en volverse viral y capturó de inmediato la atención del mundo del espectáculo, donde celebridades y fanáticos elogiaron su exquisito gusto y su constante dedicación a la vida familiar.

Un tributo visual con el sello de Antonela Roccuzzo

El centro de atención absoluto de la habitación lo ocupa una fotografía donde los tres hermanos Messi posan sonrientes y vestidos con elegantes trajes oscuros. Esta obra se resalta por estar enmarcada en una moldura dorada de líneas rectas que aporta brillo y sofisticación al ambiente. La elección de la escala de grises para la imagen transforma un hermoso recuerdo de la infancia en una pieza artística de categoría, logrando que las miradas de quienes ingresan al lugar se dirijan de forma natural hacia el cuadro.

La deco de Antonela Roccuzzo: el cuadro de sus tres hijos

Para el diseño del espacio, Antonela Roccuzzo eligió una consola flotante de color blanco puro con tres cajones alargados, instalada sobre un moderno piso de madera en tonos grisáceos. Sobre este mueble se colocó una selección de arreglos florales que suavizan las líneas rectas de la arquitectura: una gran orquídea blanca central en una maceta esférica, rodeada de delicados ramos de rosas en tonos pastel y flores silvestres. Esta combinación logra el balance perfecto entre la pureza del minimalismo y la frescura de la naturaleza en el hogar.

Antonela Roccuzzo rodeada de los hombres de la familia

Sobre este mueble se colocó una selección de arreglos florales que suavizan las líneas rectas de la arquitectura: una gran orquídea blanca central en una maceta esférica, rodeada de delicados ramos de rosas en tonos pastel y flores silvestres. Esta combinación logra el balance perfecto entre la pureza del minimalismo y la frescura de la naturaleza en el hogar.

Antonela Roccuzzo captó la atención de todos con el posteo

Los comentarios de personalidades destacadas del medio no tardaron en llegar para celebrar este homenaje de Antonela Roccuzzo. Entre los mensajes más afectuosos, la periodista Sofía Martínez escribió "la nro 1", la actriz Eugenia Tobal sumó "SOS hermosa", Majo Martino la elogió como "La verdadera QUEEN", y Pitty la numeróloga cerró con una frase que resume el espíritu del posteo: "La flia siempre la flia y el amor".