Entre molduras clásicas, pisos de madera con guarda y una iluminación cálida que invita a bajar el ritmo, el departamento de Bautista Ortega respira identidad propia. Hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil y nieto de Palito Ortega, creció rodeado de música, escenarios y afectos muy presentes que hoy se filtran en cada rincón de su hogar sin perder naturalidad ni frescura.

Lejos de los espacios impersonales que suele recorrer por su oficio en el mercado de propiedades, este rincón funciona como su búnker creativo y su lugar de descanso diario después de la rutina. Cada objeto parece elegido sin apuro, con esa mezcla de memoria familiar, sensibilidad estética y carácter que define su forma de habitar la ciudad.

Bautista Ortega mostró el living de su casa

Bautista Ortega: Piezas con historia y carácter

El sillón chesterfield de cuero negro capitoné marca el pulso del ambiente principal de Bautista Ortega con presencia, textura y comodidad. Sus líneas clásicas dialogan con la arquitectura antigua de la propiedad, donde los zócalos altos y las molduras en las paredes aportan un marco señorial pero descontracturado. Al lado del sofá, una mesa lateral de madera noble sostiene una lámpara de pantalla ámbar que proyecta una luz dorada sobre el parquet, generando un clima íntimo apenas cae el sol.

El living de Bautista Ortega se destaca por el sillón chesterfield de cuero negro capitoné

En otro sector del living, frente a los ventanales de carpintería blanca, aparece un sillón de terciopelo verde musgo con estructura de madera tallada que suma contraste cromático y calidez. Ese asiento se convirtió en el trono indiscutido de su perro negro "Panza", un compañero fiel que descansa allí con absoluta tranquilidad. Detrás, una lámina enmarcada apoyada directamente sobre el piso contra la pared y una mesa auxiliar redonda con lámpara de globo completan una escenografía relajada, sin rigidez y con ese encanto genuino de casa vivida.

Bautista Ortega: El rincón de las letras y el sonido

Sobre el sofá principal corre una extensa biblioteca de madera amurada a la pared, repleta de volúmenes de distintos formatos, revistas, tapas ilustradas y ediciones que suman color, altura y relato visual. Allí conviven lecturas variadas con la calma de un espacio pensado para detenerse, observar y dejar correr las horas sin pantallas de por medio.

Bautista Ortega y el rincón para su perro "Panza"

Sentado en el chesterfield, con pantalón estampado camuflado y zapatillas urbanas, Bautista Ortega toma la guitarra acústica y deja que las cuerdas llenen el cuarto. Su faceta como agente inmobiliario le da ojo clínico para las proporciones, la entrada de luz y el valor de una buena estructura; su costado musical, en cambio, transforma cualquier tarde común en un ensayo espontáneo. En ese equilibrio entre lo técnico y lo artístico, el living se adapta a cada momento del día sin perder coherencia ni calidez.

Un guiño íntimo a su apellido por Bautista Ortega

La remera beige con la estampa dedicada a El magnetismo de Palito Ortega funciona como un detalle deco más dentro de la escena: suma color arena, recuadro naranja y tipografía retro que dialogan de maravilla con las maderas y las luces cálidas del ambiente. Mientras rasguea la acústica con concentración, con sus tatuajes asomando en manos y brazos, el homenaje a su abuelo se vuelve parte del clima visual del living y conecta la historia familiar con su presente.

Bautista Ortega con un remera con guiños a su abuelo

Nada en el ambiente luce forzado, solemne ni armado como un catálogo frío: la decoración acompaña su ritmo real, entre acordes sueltos, libros a mano, charlas con amigos y pausas necesarias después del trabajo. La elección de materiales nobles como el cuero, la madera y el terciopelo refuerza esa sensación de refugio atemporal, donde lo heredado y lo contemporáneo conviven en armonía.

Cuando cae la tarde y la luz tenue de las lámparas reemplaza por completo la claridad del día, Bautista Ortega deja descansar la guitarra sobre sus piernas por un segundo y mira alrededor con una sonrisa tranquila, disfrutando de una casa con alma propia donde la música, los afectos y la vida cotidiana fluyen con total naturalidad.