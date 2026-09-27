Bautista Ortega, el nieto de Palito Ortega, abrió las puertas de su casa y mostró su rincón favorito: arte y música

Bautista Ortega compartió nuevas imágenes de su vida cotidiana y permitió conocer un poco más sobre su presente. Entre entrenamientos, momentos de descanso y escenas de su intimidad, el nieto de Palito Ortega incluyó una postal que llamó especialmente la atención: uno de los rincones de su casa.

El hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil eligió mostrar el sector en el que reúne algunos de sus intereses personales. Sin revelar demasiado sobre el resto de la propiedad, dejó al descubierto un ambiente atravesado por el arte y la música, dos actividades que lo acompañan desde hace años.

El presente de Bautista Ortega, el nieto de Palito Ortega

A diferencia de otros integrantes de su familia, Bautista Ortega mantiene un perfil más alejado del espectáculo. Sin embargo, a través de sus redes sociales suele compartir algunos momentos de su rutina y diferentes actividades que forman parte de sus días.

Bautista Ortega mantiene un perfil más alejado de la exposición mediática (Instagram)

Entre las fotografías de su última publicación se lo puede ver durante un entrenamiento en el gimnasio y también en diferentes momentos fuera de su hogar. Las imágenes ofrecen pequeñas postales de su día a día, aunque una de ellas permite conocer una faceta diferente y más relacionada con su historia familiar.

La música estuvo presente desde sus primeros años. Hijo de Emanuel y nieto de Ramón “Palito” Ortega, creció en una familia atravesada por esa actividad y también desarrolló su propio interés por los instrumentos. Ese interés lo llevó a estudiar Grabación y Post Producción de Audio. Aunque posteriormente abandonó la carrera, continuó relacionado con ese universo y llegó a trabajar junto a su padre en el estudio de grabación.

Bautista Ortega desarrolló su propio interés por los instrumentos

La conexión con su familia también tuvo su momento sobre un escenario. En abril de 2024 acompañó a Palito junto a India Ortega durante un recital en el Luna Park, donde participaron de la interpretación de “Viva la vida”.

El rincón favorito de Bautista Ortega en su casa: arte y música

Entre todas las imágenes que eligió compartir, una permitió finalmente conocer uno de los sectores más personales de su hogar. Allí aparecen reunidos varios elementos relacionados con los intereses de Bautista Ortega y una decoración sencilla en la que predominan los tonos claros y la madera.

Junto a una ventana se encuentra un caballete de madera con una de sus obras, ubicado de manera que aprovecha la entrada de luz natural. Sobre la pared contigua aparece una guitarra acústica, un detalle que conecta directamente con el vínculo con la música que mantiene desde chico.

Bautista Ortega permitió conocer uno de los sectores más personales de su hogar

La pintura ocupa un lugar central en la escena. El cuadro y los materiales permiten descubrir otra actividad que forma parte de su intimidad y que hasta ahora había tenido menos exposición que su relación con los instrumentos. Su gato también aparece en el lugar y acompaña algunas de las escenas que compartió. En una de las postales se lo puede ver cerca del caballete mientras el joven sostiene un mate, sumando una imagen cotidiana al sector destinado a sus actividades personales.

Paredes blancas, pisos de madera y una amplia entrada de luz completan el ambiente. Más que una decoración cargada de objetos, la imagen muestra una elección sencilla en la que son la guitarra, el caballete y sus propias creaciones los elementos que adquieren mayor protagonismo. De esta manera, la única postal del interior permitió conocer un costado diferente de Bautista Ortega. Sin mostrar el resto de la propiedad, dejó ver cómo incorporó la pintura y la música a su hogar y reservó para ambas actividades uno de sus rincones más personales.