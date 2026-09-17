Bautista Ortega, el hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil: "Se habla más de bailes de Tiktok y de relaciones que de la salud mental"

Bautista Ortega, hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, sorprendió con una publicación en la que abordó una cuestión de creciente relevancia. El joven, de 25 años, eligió correrse de los contenidos habituales para poner el foco en la Salud Mental, que tiene puntos de contacto con experiencias cercanas a su entorno familiar. Sin extenderse demasiado, presentó una reflexión que abrió el debate sobre una problemática en alza y reflexionó, aportándole un matiz personal a sus palabras.

Las fuertes palabras de Bautista Ortega para hablar sobre la Salud Mental

Bautista Ortega, hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, eligió utilizar sus redes sociales para hablar de una problemática. Bajo el título “Hablemos”, publicó un video en el que reflexionó sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de pedir ayuda y el valor de las conversaciones cotidianas como herramienta de contención. Con un mensaje directo, buscó generar conciencia sobre una temática que atraviesa a miles de personas y que, según expresó, todavía ocupa un lugar secundario en el debate público.

Bautista Ortega

Al comienzo de su mensaje, el joven, de 25 años, presentó una cifra relacionada con los suicidios registrados en Argentina durante 2025 para dimensionar el alcance de la problemática. "Hoy 10 de septiembre es Día Mundial de la Prevención del Suicidio, así que vamos a charlar un poco del tema", expresó antes de remarcar que se trata de una realidad que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes. También señaló que muchas personas enfrentan situaciones complejas sin contar con herramientas suficientes para pedir ayuda.

En la grabación, Bautista Ortega destacó la diferencia entre los temas que suelen instalarse en la conversación pública y aquellos que impactan directamente en la vida de miles de personas. "En las redes sociales, lamentablemente, se habla más y se viralizan bailes de TikTok, se habla sobre la relación de las celebridades, más que de la salud mental", sostuvo. Luego agregó una frase que funcionó como eje de todo su mensaje: "Pongamos eso en contexto, por favor. Hablemos".

La reflexión avanzó sobre la necesidad de recuperar el diálogo dentro de las familias y los grupos de amigos. "Hablá con tu papá, hablá con tu mamá, hablá con tu amigo, que no te dé vergüenza", manifestó. En el mismo sentido, pidió que los adultos también estén atentos a quienes los rodean y generen espacios donde las personas puedan expresar lo que sienten sin temor a ser juzgadas. Para el hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, la escucha ocupa un lugar central dentro de cualquier proceso de acompañamiento.

La historia de Ana Paula Dutil y el contexto familiar detrás del mensaje de Bautista Ortega

Las palabras de Bautista Ortega cobran una dimensión especial al considerar la experiencia que atravesó su familia durante los últimos años. Su madre, Ana Paula Dutil, contó públicamente que convivió durante un largo período con una profunda depresión que permaneció sin diagnóstico y que, en determinados momentos, derivó en un consumo problemático de alcohol. La exmodelo relató que atravesó etapas de aislamiento y la sensación de haber perdido el control sobre distintos aspectos de su vida.

Bautista Ortega y su mamá, Ana Paula Dutil

Durante aquel proceso, sus hijos tuvieron un papel importante en la contención diaria. Con el tiempo, el hijo de Emanuel Ortega se refirió en distintas oportunidades al recorrido que atravesó su madre y al trabajo realizado para salir adelante. Incluso le dedicó mensajes públicos en los que agradeció el esfuerzo realizado durante los momentos más difíciles. En uno de ellos, expresó: "Gracias por no rendirte", una frase que se convirtió en un testimonio del vínculo que construyeron durante aquella etapa.

En su reciente video, Bautista Ortega habló de los prejuicios que todavía existen alrededor de la salud mental y de quienes buscan tratamiento o acompañamiento profesional. "Hoy en las redes lamentablemente está mal visto hablar de estas cosas por el hecho de 'qué va a pensar la gente de mí'", señaló. Luego agregó: "No, no es así. No es así y, por favor, si alguien se les abre y les cuenta estas cosas, no le den la espalda". Hacia el final del mensaje, insistió en la necesidad de construir una sociedad más atenta a lo que les ocurre a los demás.

Bautista Ortega

Antes de terminar la grabación, Bautista Ortega volvió sobre la idea que impulsó el video y convocó a difundir el tema para ampliar la conversación. "Que no te dé vergüenza hablar, que no te dé vergüenza lo que piensen los demás porque les cuentes que estás mal, que estás deprimido, que estás caído. Todos tenemos problemas y nos podemos ayudar mutuamente", sostuvo. Finalmente, cerró con un mensaje breve que resumió el espíritu de su intervención: "Gracias y, por favor, cuidémonos".

VDV