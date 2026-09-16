Bautista Ortega, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta llegó a su vida, mi papá está mucho más contento”

Este martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega sellaron su historia de amor con un íntimo casamiento que tomó por sorpresa no solo al público, sino también a sus propios familiares. Tras finalizar la ceremonia en el Registro Civil de San Isidro, comenzaron a conocerse las primeras impresiones y sensaciones de los presentes. Entre ellas, se destacó la de Bautista Ortega, hijo del músico y Ana Paula Dutil, quien compartió sus sensaciones sobre este inesperado enlace.

La palabra de Bautista, el hijo de Emanuel Ortega, sobre Julieta Prandi

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se conocieron hace seis años, en plena pandemia. Tras oficializar su noviazgo ante su círculo más cercano, dos años después decidieron dar un paso más en la relación y comenzaron a convivir. Por entonces, ambos ya eran padres: la actriz tenía a Romeo y Mateo, mientras que el productor era padre de India y Bautista Ortega. Así, iniciaron una convivencia como familia ensamblada, una dinámica que consolidaron con el paso del tiempo.

India Ortega, Evangelina Salazar, Palito Ortega, Bautista Ortega, Emanuel Ortega y Julieta Prandi | RS Fotos

En este contexto, tras el casamiento de la pareja, cobró especial relevancia la palabra de los integrantes del clan familiar. Bautista Ortega fue uno de los que se animó a hablar con la prensa y revelar cómo es su vínculo con la modelo. “La verdad es que estoy muy contento por los dos. Yo a Julieta la quiero muchísimo y es lo que le dije cuando le entregaron los anillos: ‘Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho más contento; se lo ve en los ojos, en la mirada, en la cara y eso me pone muy feliz por él’”, manifestó en diálogo con Marina Calabró para el programa Primicias Ya (América TV).

Acto seguido, el joven hizo hincapié en el vínculo que construyeron con ella desde el primer momento en que la conocieron y dejó en claro que su llegada a la familia fue natural desde el comienzo. Según explicó, el casamiento no modificó la relación que ya mantenían, aunque sí significó una suerte de oficialización de ese lugar que la conductora había ganado dentro del numeroso clan. “La aceptamos desde el primer día a Julieta. Siempre fue una más de la familia, pero hoy se puede decir que se oficializó y ya es una Ortega más”, remarcó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega | RS Fotos

Así se enteró Bautista de la noticia del casamiento de su papá y Julieta Prandi

La noticia llegó de manera inesperada para Bautista Ortega, quien descubrió los planes de boda durante una visita a la casa de su papá. Emanuel aprovechó ese encuentro para contarle, junto a Julieta Prandi, que habían decidido casarse y hasta le mostraron el anillo. Él, que no esperaba recibir semejante anuncio en ese momento, aseguró que se alegró inmediatamente por la pareja.

La particularidad fue que el músico no había organizado una reunión familiar ni convocado a sus hijos para compartir la noticia. Todo ocurrió de manera espontánea, algo que Bautista afirmó que refleja el perfil reservado que tanto Emanuel como Julieta mantuvieron alrededor de su casamiento. “Y me dijeron que se iban a casar, me mostraron el anillo y obviamente me puse muy contento por los dos. Pero no es que me llamó para reunirnos. Fue espontáneo”, contó entre risas.

De esta manera, Bautista Ortega dejó en claro que el casamiento de su padre y Julieta Prandi no hizo más que formalizar un vínculo que, puertas adentro, ya estaba consolidado desde hacía tiempo. Más allá de la celebración y de la sorpresa por la manera en que se conoció la noticia, para él lo más importante es ver a su padre feliz y compartir esa alegría junto a la modelo, a quien siente parte de su familia desde el primer día.