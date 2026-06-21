El look y estilo de Barbi Occhiuzzi, la novia de Nahuel Molina, que ya marca tendencia entre las parejas de futbolistas

En el universo de las parejas de futbolistas, Barbi Occhiuzzi, pareja de Nahuel Molina, logra destacarse con una propuesta estética propia y definida. Ella transita una etapa de plenitud personal tras haber sido mamá, una faceta que integra con naturalidad a su estilo de vida.

Lejos de seguir modas pasajeras de forma ciega, cultiva una impronta que equilibra la sofisticación con toques modernos. Su estilo, que navega entre la elegancia nocturna y la frescura del diseño resort, convierte a la novia del lateral derecho en una verdadera referente fashion.

Barbi Occhiuzzi, la pareja de Nahuel Molina

El look y estilo de Barbi Occhiuzzi que ya marca tendencia entre las parejas de futbolistas

Al ver su cuenta de Instagram, el color negro aparece como una constante indiscutible en su guardarropa. Barbi Occhiuzzi prefiere este tono para la mayoría de sus eventos y lo aprovecha al máximo para jugar con texturas y transparencias, como vestidos que fusionan encaje y líneas depuradas.

Los diseños con aberturas estratégicas, o cut-out, son sus piezas predilectas, ya que resaltan su figura con una elegancia. Ya sea en un compromiso social o en una salida junto a Nahuel, este tipo de siluetas le permite mantener un aire audaz que se vuelve su marca registrada.

Barbi Occhiuzzi con vestido strapless y mini cartera.

El poder de los accesorios de Barbi Occhiuzzi: una colección de mini carteras

Ningún outfit de Barbi Occhiuzzi está completo sin el complemento adecuado, y acá es donde su pasión por el lujo y el detalle sale a la luz. La influencer posee una gran colección de mini carteras de alta gama, que funcionan como el punto de atracción en todos sus conjuntos.

Según deja en claro en sus publicaciones, a veces elige modelos estructurados que elevan su apuesta nocturna, y tambien opta por modelos claros que contrastan con sus vestidos calados. Para la empresaria, la cartera no es solo un objeto funcional, sino una herramienta estilística que aporta ese toque final de sofisticación necesario para completar su propuesta visual.

Barbi Occhiuzzi, fanática de las mini carteras

Identidad visual: un peinado inamovible en el estilo de Barbi Occhiuzzi

En un entorno donde los cambios constantes de imagen suelen ser moneda corriente, Barbi Occhiuzzi elige la coherencia. Su pelo se mantiene prácticamente inalterable a lo largo del tiempo: cabello largo, impecablemente lacio y generalmente peinado con la raya al medio. Esta elección le brinda una imagen pulida, que funciona como el marco perfecto para sus diferentes apuestas de vestuario. Al mantener el foco en un estilo tan clásico, ella logra que la atención se concentre en sus elecciones de moda y en la frescura de su cara.

El pelo lacio de Barbi Occhiuzzi es una impronta personal.

Quién es y a qué se dedica Barbi Occhiuzzi, la novia de Nahuel Molina

Más allá de su rol como compañera de Nahuel Molina, Barbi desarrolla su propia carrera como empresaria en el mundo de la moda. A través de su marca, Occhiuzzi Resort Wear, ella traslada su visión estética hacia creaciones propias que celebran la libertad y la sensualidad femenina. Esta faceta emprendedora, sumada a su reciente maternidad, muestra a una mujer que gestiona sus proyectos profesionales con la misma pasión que dedica a su familia.

Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi.

La relación con Nahuel Molina, marcada por el apoyo mutuo y el crecimiento compartido, se refleja en una vida donde el trabajo y el disfrute conviven a diario. Con su marca, Barbi Occhiuzzi consolida su lugar como alguien que entiende la moda desde el proceso creativo, logrando que su comunidad conecte con su estilo personal de manera mucho más profunda. Su trayectoria demuestra, una vez más, cómo el interés genuino por el buen vestir logra transformarse en un proyecto profesional con sello propio.