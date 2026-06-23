Infidelidad y escándalo: cómo nació la historia de amor de Fernando Gago y Verónica Laffitte

Existen historias de amor que comienzan después de haber vivido otro romance, o en paralelo. Los escándalos y las infidelidades entre los famosos se vuelven centro de conversación, mientras los protagonistas buscan llevar adelante la relación que apostaron. Fernando Gago y Verónica Laffitte son un ejemplo de esto. La pareja tuvo un comienzo que generó los comentarios de los medios de comunicación y cientos de críticas de los usuarios de las redes sociales, quienes analizaron el escenario.

A pesar de todo lo que dijeron a su alrededor, el director técnico y la estudiante de nutrición decidieron hacer oídos sordos y apuntar de lleno a un amor. Tras cinco años de relación, sigue manteniéndose fuerte frente a una vida nómade, una familia ensamblada, y la lejanía de la vida mediática. Pero sus comienzos siguen quedando en el recuerdo, como una de las historias que más generó polémicas entre las celebridades.

Fernando Gago, Verónica Laffitte

Los comienzos del amor de Fernando Gago y Verónica Laffitte: familias amigas y una infidelidad que generó polémicas

En el 2021, Fernando Gago se encontraba en ub matrimonio de más de 10 años con la extenista Gisela Dulko. Ambos vivían en un exclusivo barrio privado de Nordelta, junto a sus tres hijos Mateo, Antonella y Daniele. Los menores iban al colegio con los dos hijos de Verónica Laffitte y Martín Sierra, su esposo de aquel momento. Los cuatro eran vecinos, mantenían un cercano círculo de amigos y ambas mujeres habían formado una relación basada en la amistad y la confianza.

Luego de que se conocieran, se supo que pasaban largas juntadas juntos, aprovechando que los menores también tenían buena relación entre ellos. Sin embargo, Dulko y Laffitte eran las que más tiempo pasaban juntas. Entre el grupo de "mamis" del colegio y la compañía que se hacían en sus proyectos, su amistad en solo dos años había crecido de manera fuerte y estable. Pero a medida que esto avanzaba, Fernando y Gisela parecía que se iban separando un poco más cada día. Las peleas eran constantes, el poco tiempo que pasaban juntos se comenzó a notar y todo llegó al límite cuando, tras haber sido convocado como director técnico de Aldosivi en Mar del Plata, y que él le negara a su esposa el mudarse juntos.

Las sospechas de una "tercera en discordia" habían llegado a la prensa, y Gago no dudó en decir la verdad. Según los medios de la farándula, hubieron dos teorías sobre el momento de la separación. Por un lado, se dijo que Dulko los encontró in fraganti. Por el otro, se expuso que el director técnico decidió terminar todo con su esposa, y apostar a su amor con Verónica Laffitte, generando la polémica más grande de los últimos años.

Fernando Gago, Verónica Laffitte

Sin miedo a los comentarios, Fernando Gago y Verónica Laffitte apostaron al amor: mudanza inmediata y bajo perfil

Los detalles de la relación de Fernando Gago y Verónica Laffitte, y los comentarios críticos llegaron en contra de la pareja que había decidido apostar todo para crear una vida juntos. Sin embargo, decidieron hacer oídos sordos y seguir disfrutando de su romance, sellando su historia con una mudanza inmediata. Apenas semanas después de que se destapara la infidelidad y Gisela Dulko abandonara el hogar conyugal, Laffitte se mudó formalmente con Gago, y empezaron a convivir en la misma casa de Nordelta, que mantienen en la actualidad. De a poco, crearon una familia ensamblada con sus hijos de los matrimonios anteriores, pero los alejaron de la mirada de los medios de comunicación.

Por el contrario, Fernando y Verónica nunca ocultaron sus rostros ni su amor. A finales del 2021, el mismo año donde se desató la polémica, asistieron a un casamiento juntos, dejando en claro que las críticas no les molestaba. Los programas de farándula, como Los Ángeles de la Mañana (eltrece), confirmaron los pasos que iba dando la pareja a meses del destape mediático, y expusieron que muchos de sus círculos no se encontraban cómodos con el romance, como las madres de los colegios de sus hijos. A pesar de esto, y tras cerrar temporalmente sus cuentas de redes sociales, el amor siguió creciendo, y formaron buscar una vida nómade, siguiendo el trabajo de Gago y creando, de a poco, un perfil más alejado de la mirada mediática.

Tras vivir en Nordelta, y durante casi once meses, la pareja se mudó a tierras mexicanas debido al contrato de Gago para dirigir al club Chivas de Guadalajara. Al finalizar su contrato para regresar a Argentina a dirigir a Boca Juniors, y finalmente se incertaron en Santiago de Chile, para acompañar la etapa laboral de Gago al frente de la Universidad de Chile. A principios del 2024, el director técnico y su novia pasaron por el civil para establecer una unión convivencial, y sellaron su amor con la llegada de su primer hijo juntos.

Fernando Gago, Verónica Laffitte

El nacimiento de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte que selló la familia ensamblada

El 19 de noviembre de 2025, nació Joaquín Gago, convirtiéndose en el sexto hijo de este hogar ensamblado y el primero fruto del romance de Fernando Gago y Verónica Laffitte. El pequeño selló la familia, y demostró el proyecto ya unificado, en su bautismo a principios de 2026. Ambos protagonistas abrieron con el correr de los años sus redes sociales, y no dudan en compartir los detalles de sus trabajos y de su vida como padres. Las postales dejan en claro de que no escuchan las críticas sobre su comienzo de amor, y que mantienen la conexión del primer día.

Por su parte, Gisela Dulko priorizó su rol de madre y se alejó por completo de los conflictos mediáticos, manteniendo un perfil alejado de los medios de comunicación. Martín Sierra, exesposo de Verónica Laffitte, abogado en el área legal de medios de comunicación, dio vuelta la página de manera extremadamente rápida tras enterarse de la infidelidad. Si bien protagonizó un romance con Marcela Pagano, también eligió el camino lejano de la vida pública, manteniéndose en silencio absoluto.

Fernando Gago, Verónica Laffitte

La historia de amor de Fernando Gago y Verónica Laffitte es una de las que se sigue manteniendo fuerte y estable frente a las críticas de los medios de comunicación. Entre infidelidades y escándalos de la farándula, el director técnico y su novia, estudiante de nutrición, apostaron todo para seguir adelante y demostraron que los comentarios no afectarían al romance que comenzó entre secretos de un barrio privado de Nordelta.

A.E