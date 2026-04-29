Andrea Rincón destrozó a Julieta Ortega: "Fue una rotura muy grande del corazón"

La relación entre Andrea Rincón y Julieta Ortega, quienes compartieron una estrecha amistad durante años, sufrió un quiebre que sorprendió a sus seguidores. La actriz y exparticipante de Gran Hermano decidió abrirse y contar los motivos que llevaron a la separación definitiva tras haber sido consideradas “novias sin sexo”.

El dolor de Andrea Rincón detrás del distanciamiento

Andrea Rincón no ocultó la profundidad del daño emocional que le causó la ruptura con Julieta Ortega. “Lo de Julieta me dolió mucho, todavía lo estoy sanando. De hecho, en un momento terminé internada”, confesó, dejando entrever que la situación fue tan difícil que afectó su salud física y mental.

Andrea Rincón//Instagram

El conflicto comenzó cuando Julieta Ortega decidió desvincularla de un proyecto conjunto en el que seguía siendo socia, pero sin que Andrea recibiera ninguna compensación económica. “Porque cuando me desvinculó de un trabajo que teníamos juntas del que seguía siendo socia y no cobré un mango obviamente, le dije lo único que quiero es tu amistad, esperemos a que pase el tiempo", relató la artista y explicó: "Hasta que me llamó una abogada de alguien que había participado en el programa, diciéndome si por favor podía ayudarla...Esta chica me dice no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos".

Julieta Ortega//Instagram

Esta situación profesional tensó aún más la relación, y se sumaron otros episodios complicados que llevaron a Andrea Rincón a momentos delicados. “A la semana caigo internada, con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba... Fue el año que terminé internada”, agregó, marcando el punto más crítico de esta historia.

Andrea Rincón dejó en claro las diferencias irreconciliables

Ante la complejidad del conflicto, Andrea Rincón intentó encontrar un cierre pacífico. “Cedí los derechos del programa para que no me hagan ningún tipo de problema”, reconoció, mostrando un gesto de conciliación para evitar mayores confrontaciones legales o personales. Sin embargo, las heridas quedaron abiertas y lo que alguna vez fue un lazo fuerte terminó como una fractura difícil de sanar. “Fue como una rotura muy grande de corazón”, enfatizó, reflejando la tristeza por el fin de una amistad significativa.

Andrea Rincón//Instagram

Por último, Andrea Rincón cuestionó la forma en que Julieta Ortega manejó la exposición pública del conflicto, un aspecto que consideró poco respetuoso. “No me gustó que lo haya hecho público”, concluyó, dando a entender que preferiría que las diferencias hubieran quedado en privado.