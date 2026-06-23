Florencia Peña demandaría a Nico Occhiato: qué le reclamará a Luzu TV

El 18 de junio Florencia Peña en vivo en el Show del verano (Luzu TV) anunció el fallecimiento de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Minutos más tarde indicó que se trabata de una fake news e inmediatemente se generó una fuerte polémica que involucró tanto a la conductora como a los productores del ciclo sobre la importancia de comunicar información chequeada.

Ante la gran repercusión de la situación, el dueño de Luzu TV, Nico Occhiato, pidió disculpas en redes socailes y posteriormente comunicó la desvinculación del canal de los involucrados. Mientras tanto, Florencia Peña se encargó de pedir disculpas en diversos medios y hasta tuvo respuestas de Celia, la madre del jugador. Pasados esos momentos de angustia y tristeza, se especuló sobre las acciones legales que podría realizar la actriz ante las formas aplicadas para su salida del canal de streaming. Ahora, se confirmaría cómo sería la demanda.

Qué reclamaría Florencia Peña a Nico Occhiato

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", anunció Luzu TV en sus medios oficiales.

Si bien en principio Florencia Peña se ocupó de pedir disculpas, posteriormente la actriz apuntó contra Occhiato sobre las formas con las que se manejó con ella. “Somos personalidades distintas. Creo que está aprendiendo. Puedo no estar de acuerdo, pero es el dueño del canal. Yo banco lo que él creó, pero yo también soy una persona con un corazón y que puede cometer un error. Yo hubiera hecho otra cosa. Él pensó que eso estaba bien y bueno”, expresó en Intrusos (América).

En este contexto, Luis Bremer en Desayuno America (América) afirmó que Peña iniciaría acciones legales contra la empresa. En principio el periodista indicó que las formas en la que se le comunicó la desvinculación fue verbal, luego públiamente y por mensaje de texto, por lo que esta informalidad sería utilizada por la actriz para habalr de injurias sobre su persona. Además, reclamaría la compensaión económica ya que su contraro se extendía hasta fin de año.

“Cuando a Flor la contratan, como en cualquier obra de teatro, o en otros programas de radio, (…) ella propone su equipo de producción. Acá le dijeron ‘No, vos sos conductora, Marley es conductor, y el equipo de producción lo pone la empresa. Entonces Flor se va a parar en ‘Yo cumplí una orden, que me dieron no una, sino dos veces, de decir una noticia. Se va a parar allí y va a decir ‘Che, si quien me dio la orden sigue en la empresa, y si a Marley tampoco lo desvinculan, ¿por qué se la agarraron solo conmigo?’”, contó Bremer.

Por el momento, Florencia Peña ni su abogado, Fernando Burlando, se expresaron al respecto. Por su parte, Nico Occhiato no referió a este nuevo frente y continúa en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundiall.