De Valeria Mazza y Daniela Urzi a Julieta Ortega y Benjamín Vicuña: los famosos dijeron presentes en el mega cumpleaños de Gaby Álvarez

El empresario y relacionista público Gaby Álvarez celebró sus 49 años con un mega evento que reunió a figuras destacadas del espectáculo y la moda, entre ellas Valeria Mazza, Benjamín Vicuña, Julieta Ortega y Daniela Urzi, quienes formaron parte del selecto grupo que acompañó al anfitrión en una noche marcada por el glamour y la exclusividad. El doble festejo, que se desarrolló durante este fin de semana, fue pensado como una experiencia de lujo en la que cada detalle estuvo cuidadosamente planificado.

Gaby Álvarez, un encuentro íntimo lleno de famosos y sofisticación

En primera instancia, Gaby Álvarez organizó una cena íntima para un reducido grupo de invitados especiales, donde Valeria Mazza, Benjamín Vicuña, Julieta Ortega y Daniela Urzi compartieron una velada sofisticada junto a otras personalidades del ambiente artístico, el universo fashionista y el ámbito empresarial. La reunión reflejó el estrecho vínculo del empresario con figuras de alto perfil, consolidando una vez más su reputación dentro del círculo social nacional e internacional.

Cumpleaños de Gaby Álvarez | Prensa

En este marco, el escenario elegido para la celebración fue un reconocido hotel de lujo, donde los famosos disfrutaron de una propuesta gastronómica que combinó elegancia y creatividad. La primera parte del encuentro se llevó a cabo en un exclusivo salón del Hotel Faena que ofreció una degustación de productos marinos premium, entre ellos ostras frescas y piezas de sushi elaboradas con técnicas tradicionales japonesas y materias primas de primer nivel.

Cumpleaños de Gaby Álvarez | Prensa

Luego, los comensales fueron guiados hacia un segundo espacio dentro del mismo complejo hotelero, diseñado para brindar una experiencia culinaria de inspiración italiana. Allí, el menú incluyó platos cuidadosamente seleccionados y maridados con una destacada carta de vinos, lo que convirtió la cena en una verdadera experiencia sensorial ideal para figuras de primer nivel. Asimismo, la ambientación, sobria y refinada, aportó el marco ideal para una velada que combinó gastronomía y un punto de encuentro.

Gaby Álvarez, Benjamín Vicuña, Anita Espasandín | Prensa

El cumpleaños de Gaby Álvarez incluyó 300 invitados llenos de famosos

La celebración de Gaby Álvarez para despedir su cuarta década de vida no se limitó únicamente a una cena privada. Ya entrada la madrugada, el festejo se amplió con la llegada de numerosas personalidades del espectáculo y la moda, transformando el encuentro en una gran fiesta que reunió a trescientas personas.

Julieta Ortega, Gaby Álvarez, Valeria Mazza | Prensa

En esa segunda etapa se sumaron personalidades influyentes de la farándula y empresarios textiles de renombre, quienes se unieron para disfrutar de música en vivo extendiéndose hasta altas horas de la noche. Además, el código de vestimenta que eligieron las celebrities fue el elegante sport, donde los varones asistieron con trajes sastreros entallados al cuerpo, mientras las damas lucieron atuendos acordes a sus estilos. Sin embargo, todos ellos coincidieron en una misma gama cromática: el total black, agregando algunos de ellos colores complementarios en chaquetas o calzados.

Gaby Álvarez y Daniela Urzi | Prensa

Entre ellos se destacaron: Nicole Neumann, Claudio Caniggia, Florencia Macri, Chloé Bello, Romina Gaetani, Luciana Zalazar y Mauricio Macri -entre otros-. La presencia de tantas figuras relevantes evidenció la extensa red de contactos del anfitrión y el peso que mantiene en los sectores más exclusivos del ambiente. Según se informó, el evento también funcionó como un espacio de networking, potenciando así el tejido social y las relaciones interpersonales de los allí presentes.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín | Prensa

De esta manera, Gaby Álvarez volvió a dejar su impronta glamorosa y llena de estilo y sofisticación. El relacionista público logró reunir en un mismo lugar a figuras como Valeria Mazza, Benjamín Vicuña, Julieta Ortega y Daniela Urzi, consolidándose como un referente indiscutido de las RR:PP, reafirmando su influencia dentro del universo del espectáculo y la alta sociedad.

NB