Entramos al living de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: rústico, funcional y con un rincón especial para su nueva mascota

La casa que comparten Brenda Gandini y Gonzalo Heredia refleja un estilo cálido y relajado. Con predominio de la madera, amplios espacios integrados y mucha luz natural, el hogar combina funcionalidad y confort. Lejos de los sets de grabación y el ritmo de la ciudad, la pareja encontró allí un espacio pensado para disfrutar con sus dos hijos, Eloy y Alfonsina.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia junto a sus hijos Eloy y Alfonsina

Así es el living de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: rústico, funcional y con un rincón especial para su mascota

El living es uno de los espacios más utilizados de la casa. Amplio y luminoso, suele ser el escenario de muchos de los momentos que la pareja comparte con sus hijos, Alfonsina y Eloy. Allí los chicos juegan, bailan y protagonizan divertidos videos familiares que, en diferentes ocasiones, Brenda Gandini comparte en sus redes sociales.

Gracias a su distribución abierta, los distintos ambientes se conectan de manera fluida, lo que permite que toda la familia comparta tiempo junta. La casa fue pensada para la vida cotidiana y refleja una dinámica familiar relajada, donde los chicos tienen espacio para jugar y disfrutar con total comodidad.

La decoración acompaña la estética cálida de toda la casa. Los muebles de líneas simples, las alfombras, los textiles en tonos neutros y la presencia de la madera aportan un estilo relajado y funcional. Los ambientes amplios permiten que cada integrante de la familia tenga su espacio, sin perder la sensación de conexión entre los distintos sectores de la vivienda.

Uno de los detalles que más llama la atención es el living de doble altura, con vigas de madera a la vista, que aporta amplitud y luminosidad. La decoración apuesta por materiales nobles y una paleta de colores suaves que refuerzan la sensación de confort. Lejos de los excesos, cada rincón fue pensado para el uso cotidiano y para acompañar la dinámica familiar.

Brenda Gandini y Alfonsina en historia de instagram

Onetti, el nuevo integrante de la familia de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

En los últimos días, la casa sumó un nuevo protagonista: Onetti, el cachorro que conquistó a Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos. A través de sus redes sociales, la actriz mostró algunos momentos de la rutina familiar junto a la mascota, que ya tiene su propio espacio dentro del hogar.

Onetti, el nuevo integrante de la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Alfonsina suele compartir juegos y momentos de diversión con el cachorro, que rápidamente se adaptó a la vida familiar. Su llegada aportó una nueva energía a la casa y se convirtió en una compañía inseparable para los chicos. Entre juegos, risas y escenas cotidianas, Onetti ya ocupa un lugar especial en la familia y también en las publicaciones que Brenda Gandini comparte con sus seguidores.