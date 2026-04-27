Murió el papá de Daniela Cardone: el triste mensaje de la modelo y el apoyo de Brenda Gandini

Daniela Cardone compartió en su cuenta de Instagram una conmovedora fotografía junto a un sentido mensaje dedicado a su padre, Roberto, quien falleció el domingo. Con palabras llenas de amor y gratitud, la modelo expresó el profundo dolor por la pérdida, destacando el legado y los recuerdos imborrables que su papá le dejó.

Daniela Cardone: despedida llena de amor y recuerdos

“Hay huellas que nunca, nunca se borran y amores que son eternos. Hoy me toca despedirte, viejo, pero te quedas conmigo en cada recuerdo, en cada consejo y en todo lo que me enseñaste”, escribió Daniela Cardone, acompañando su texto con una tierna imagen de su padre. La modelo resaltó la importancia de Roberto en su vida, agradeciéndole por ser su guía y ejemplo constante.

Daniela Cardone y su padre Roberto//Instagram

Su mensaje finalizó con una emotiva frase: “Buen viaje, papá, te voy a extrañar siempre. Te AMO PA”, palabras que reflejan el profundo vínculo y el amor infinito que sentía por él.

Daniela Cardone//Instagram

Daniela Cardone y el apoyo incondicional de Brenda Gandini

En este difícil momento, Daniela Cardone ha estado sola. Su hija, Brenda Gandini, le ha brindado un fuerte respaldo emocional, acompañándola con cariño y comprensión. El vínculo entre madre e hija se fortalece aún más frente a esta pérdida, y ambas comparten el consuelo que surge del amor familiar. La conductora destacó en varias ocasiones el papel fundamental que Brenda cumple en su vida, especialmente cuando atraviesa momentos complejos como este.

Brenda Gandini//Instagram

Además, familiares y amigos cercanos han enviado mensajes de apoyo y condolencias a Daniela Cardone, quienes la acompañan en el proceso de despedida y sanación. Sin dudas, la presencia de su hija Brenda y el círculo íntimo serán pilares fundamentales para seguir adelante tras la partida de Roberto.