La verdadera historia de Brenda Gandini: la tenencia que perdió Daniela Cardone y la crianza con su padre

Durante su último paso por LAM (América TV), en febrero del 2025, Daniela Cardone abordó cómo fue uno de los momentos más tormentosos de su vida: la pérdida de la tenencia de Brenda Gandini, su hija. En diálogo con Ángel de Brito, la modelo abrió una herida que aún sigue latente debido a que toca una de las fibras más sensibles para ella, su maternidad.

Daniela Cardone recordó cómo fue vivir lejos de Brenda Gandini

A través de una entrevista que tuvo mano a mano en el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito, Daniela Cardone habló a corazón abierto acerca de cómo fue vivir lejos de Brenda Gandini. “Fue muy difícil. La tenencia de un hijo yo creo que a ninguna madre se la pueden sacar y, sin embargo, la Justicia va más para el que tiene plata”, lanzó tajante la actriz, quien tuvo que dejar que su expareja, Carlos Gandini, críe a su hija en Cipolletti, provincia de Río Negro.

Daniela Cardone | Instagram

Ante la convicción de la modelo de que el sistema judicial la separó de su heredera debido a temas económicos, disparó tajante: “Yo creo que hubo plata, te lo digo así”. En este marco, reveló cuáles fueron las razones que le brindaron los letrados en ese momento para no criar ella misma a la pequeña. “El fundamento era como que yo vivía en Buenos Aires y no podía tenerla... Por aquel entonces ya estaba en pareja con Rolando Pisanu y me dijeron que no podían viajar. Y en ese momento ellos tenían plata. Estoy segura de que los compraron porque en ese momento eran tres jueces”, apuntó insinuando que la balanza de la Justicia se inclinó por motivos económicos.

Daniela Cardone y Brenda Gandini | Redes sociales

La lucha incansable de Daniela Cardone para no perder contacto con Brenda Gandini

Mientras duraba este litigio judicial, Daniela Cardone debía de realizar viajes para poder mantener un contacto estrecho con Brenda Gandini. “Ella se crió en el sur y yo tenía que ir a verla. Después, ella empezó a venir solita y creo que me he gastado más plata en los permisos de avión que en los viajes”, detalló. Sin embargo, ante este desgaste emocional y financiero que representaba que la joven viaje por tantos kilómetros, la artista contó cómo fue que decidió desistir de la idea de que su heredera viaje constantemente de un destino a otro.

“En un momento mi mamá me dijo: ‘Basta. Ella ya va a ser grande y va a decidir con quién vivir’, y tuve que esperar. Parecía como que yo quería secuestrar a mi propia hija”, manifestó con resignación. No obstante, para ella, esta lejanía física significó un calvario. “Fue hasta que terminó la secundaria, en Cipolletti. Le comían la cabeza todo el entorno, tipo pájaro carpintero. ¡Ni a una prostituta le sacan el hijo! ¿Cómo puede ser?”, exclamó con suma indignación, responsabilizando al entorno paterno de esta grieta emocional.

Finalmente, la historia de Daniela Cardone y Brenda Gandini tuvo un final feliz para la modelo ya que su hija decidió dejar atrás la Patagonia para radicarse junto a su mamá en Buenos Aires. Desde ese entonces, según señaló la DJ, se ocupó de recomponer un lazo que había estado suspendido por enfrentamientos entre adultos y decisiones judiciales. Por su parte, en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), la mamá de Alfonsina y Eloy se sinceró sobre su relación con su madre y sentenció: "Tuve muchas charlas sinceras con mi mamá, porque nosotras nos encontramos de grandes y no tuvimos la convivencia que tienen otros padres e hijos. Yo celebro que cada uno haga lo que tiene ganas de hacer”.

NB