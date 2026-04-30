Así es la casa de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini que transformaron juntos: hippie chic, bohemia y lujosa

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini transformaron juntos su casa con un estilo hippie chic, bohemio y lujoso, donde cada detalle convive en armonía. La propuesta de la pareja se trasnformó en un proyecto compartido que combinó ambientes relajados con toques de arte y verde en cada rincón, logrando una estética que sorprende por su equilibrio.

La casa que transformaron juntos Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini encontraron en su hogar el lugar ideal para plasmar un estilo hippie chic, bohemio y lujoso. Su propuesta se convirtió en una transformación compartida que combina ambientes relajados con toques sofisticados. Cada espacio fue pensado con una estética que acompaña la rutina familiar.

La casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

En distintas oportunidades la pareja de actores compartió en sus redes sociales distintas imágenes que permitieron ver cómo quedó su proyecto. El living es uno de los ambientes más representativos, donde los detalles bohemios se mezclan con lo sofisticado en una estética relajada pero cuidada.

La protagonista de esta ambiente es una gran biblioteca de madera que ocupa toda una pared, repleta de libros y fotos familiares que aportan calidez y personalidad. Los tonos neutros que eligieron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini dominan el espacio, generando una atmósfera hogareña. Los sillones amplios y cómodos invitan a quedarse, mientras que los puff de cuero suman un toque rústico y moderno.

Gonzalo Heredia

Los grandes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural, dándole un ; se complementa con lámparas de diseño que contrastan con la impronta artesanal de la casa. Con detalles cálidos y una estética relajada, la propiedad refleja la personalidad y la manera de vivir de la pareja de actores y sus hijos.

La galería abierta de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia que dio un toque distintivo a su jardín

La parte exterior de la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia es uno de sus grandes atractivos. El amplio jardín con enredaderas y sectores verdes rodeados de plantas de distintos colores se complementa con una pileta de diseño moderno. Además, sumaron una galería abierta con parrilla y sillas, ideal para compartir reuniones, permitiendo una conexión directa con el entorno.

La casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

En el dormitorio principal predominan los colores neutros y los materiales naturales, reflejando el gusto bohemio de los actores. El respaldo de la cama, tapizado en pana tono nude, está acompañado de tres cuadros con distintos dibujos de estilo libre que refuerzan la estética relajada y armoniosa del ambiente.

El estilo hippie chic se hace presente en toda la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Muebles vintage, objetos de colección y piezas modernas conviven en equilibrio, logrando una propuesta estética que combina lo bohemio con lo contemporáneo. Una de las habitaciones, pensada como espacio de lectura, está decorada con posters de las primeras novelas del actor, reforzando la idea de un hogar con identidad propia.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia transformaron su casa en un espacio hippie chic, bohemio y lujoso, donde cada ambiente refleja identidad propia y equilibrio entre lo moderno y lo natural. Con ambientes amplios, luminosos y exteriores diseñados para el disfrute, lograron crear un lugar funcional y acogedor que resume el día a día familiar.

VDV