Sofi Martínez se sinceró sobre su separación con Diego Leuco: "Se me partió el corazón"

Aunque su romance estuvo marcado por idas y vueltas, Sofi Martínez y Diego Leuco se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo de los medios. Ambos compartieron varios años de relación, una reconciliación y hasta una etapa de convivencia, pero finalmente decidieron seguir caminos separados.

Sofi Martínez

Ahora, a varios meses de la ruptura definitiva, Sofi Martínez habló con total sinceridad sobre aquel proceso y explicó cómo fue atravesar una historia de amor que estuvo expuesta a la mirada pública. Durante una entrevista con el ciclo Hay amor, conducido por Nacho Elizalde, reveló detalles sobre el comienzo de la relación, los momentos más complejos y las razones por las que terminaron alejándose.

El momento en que Sofi Martínez decidió terminar la relación

Al recordar la primera separación, Sofi Martínez confesó que atravesó una etapa emocional muy difícil. Según explicó, el principal conflicto no estuvo relacionado con terceros ni con situaciones externas, sino con los distintos tiempos emocionales que ambos atravesaban dentro de la relación. La periodista contó que llegó un momento en el que sintió que sus sentimientos no encontraban la misma respuesta del otro lado, una situación que la llevó a replantearse el vínculo.

Diego Leuco y Sofía Martínez

Fue entonces cuando tomó la decisión de alejarse para priorizar su bienestar emocional, aun sabiendo que se trataba de una de las decisiones más dolorosas de su vida: "Se me partió el corazón cuando yo se lo dije", reconoció al recordar aquella conversación. Sin embargo, aseguró que entendió que continuar en una relación que no la hacía sentir plenamente correspondida habría sido aún más difícil.

Así fue la ruptura definitiva de Sofi Martínez y Diego Leuco

Tras permanecer separados durante un año y medio, la vida volvió a cruzarlos. Un encuentro que inicialmente tenía una excusa trivial terminó convirtiéndose en el inicio de una segunda oportunidad para la pareja. En esta nueva etapa, Sofi Martínez aseguró que fue muy clara respecto a cuáles eran sus prioridades yespacios personales formaban parte de un "combo" que no estaba dispuesta a negociar. Según relató, Diego aceptó esas condiciones y juntos comenzaron una convivencia que se extendió durante diez meses.

Diego Leuco y Sofía Martínez

Sin embargo, con el paso del tiempo volvieron a aparecer diferencias que les hicieron comprender que insistir en la relación podía terminar desgastando el cariño que todavía existía entre ambos. Por eso, la ruptura definitiva llegó desde un lugar de madurez y respeto mutuo. Incluso, Sofi Martínez reveló que gran parte de las conversaciones finales se dieron a través de correos electrónicos, un formato que les permitió reflexionar con más profundidad sobre lo que estaban viviendo