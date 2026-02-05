Ernestina Pais: "A mi no me enoja que Marixa Balli cierre o lo que diga Mirol. A mi me enoja que Caputo hable así"

Ernestina Pais estuvo de invitada en Bondi y se refirió al escándalo que se generó entre Marixa Balli y Esteban Mirol por la situación que atraviesa la industria textil. En ese contexto, la periodista decidió hacer hincapié en los dichos de Luis Caputo, ministro de Economía, quien había asegurado que compra su indumentaria en el exterior.

El cruce entre Marixa Balli y Estebal Miro que desató la tajante opinión de Ernestina Pais

Ernestina Pais opinó en El ejército de la mañana (Bondi TV) sobre las declaraciones de Esteban Mirol en contra de Marixa Balli, quien contó en los últimos días que tomó la decisión de cerrar el local de ropa que tenía en Flores debido a los costos que conlleva su comercio y las pocas ventas. "Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a free shop y a Miami”, comenzó el mensaje que le envió el periodista a Ángel de Brito en LAM.

Y agregó en su descargo contra la participante de Masterchef Celebrity: “La gente que puede y se va al exterior, efectivamente compra porque acá es caro". Como era de esperarse, esto generó revuelo en las redes sociales y por eso ella no dudó en salir a defenderse. "Nunca tuve relación (con Esteban Mirol). Ayer me puse a pensar 'qué le pudo haber pasado a este hombre para conmigo', por tanta agresividad y tanta maldad, y creo que no conoce La Salada, nunca habrá ido al predio porque ahí se pagan impuestos", expresó en diálogo con A la barbarossa.

Marixa Balli

El enojo de Ernestina Pais con Luis Caputo: "Tiene que defender la industria nacional"

Este cruce entre ambos que nadie vio venir fue el disparador para que Pepe Ochoa y Fede Bongiorno le pregunten a Ernestina Pais qué piensa al respecto y de qué lado se encuentra. Fue en ese momento que la conductora se explayó sobre el tema y expresó: "¿Sabés lo que falta acá? El desglose de la cadena de precios. ¿Por qué el litro de leche cuesta lo que cuesta? O sea decime exactamente quién se queda con la torta".

Luego, apuntó directamente contra el ministro de economía, Luis Caputo, por decir que no compra ropa en Argentina pero sí en el exterior. "¿Sabés por qué es repudiable que Caputo diga eso? Porque es el ministro de economía", manifestó enojada. Y continuó: "Vos no podés decir eso porque lo que tiene que cuidar es la industria nacional. Eso es lo que me enoja".

Acerca de la polémica entre Marixa Balli y Esteban Mirol, opinó: "No me enoja que Marixa cierre o que Mirol diga tal cosa, me enoja que un ministro de economía que debería estar cuidando esa cadena de valor se pronuncie de esa manera". Asimismo, Ernestina Pais aseguró: "Chicos tenemos más recursos naturales que Dubai y los estamos entregando. Entonces eso es lo que a mí me importa".

De esta manera, con el debate instalado en la opinión pública, Ernestina Pais sumó su mirada a raíz de las revelaciones que realizó el funcionario sobre su armario. "A mi no me enoja que Marixa Balli cierre o lo que diga Mirol. A mi me enoja que Caputo hable así", afirmó furiosa en el programa de streaming El ejército de la mañana.