El presente de Gianluca Simeone, el novio de Eva Bargiela, tras abandonar el fútbol a los 27 años

Gianluca Simeone atraviesa una etapa de transformación profunda, marcada por decisiones fuertes y cambios que redefinieron su rumbo profesional. A los 27 años, el hijo del entrenador Diego “Cholo” Simeone decidió retirarse del fútbol profesional, luego de una carrera que lo llevó a jugar en Argentina, Chile y distintos clubes del ascenso europeo.

Gianluca Simeone, Eva Bargelia y su hijo Faustino

Lejos de tratarse de un final abrupto, el retiro fue una elección meditada, tomada con convicción y acompañada por un presente personal muy especial. En pareja con Eva Bargiela y tras convertirse en padre por primera vez, Gianluca Simeone decidió cambiar el rumbo de su vida.

Así fue la carrera de Gianluca Simeone

El recorrido futbolístico de Gianluca Simeone fue diverso y constante. Debutó profesionalmente en 2018 en Unión La Calera, en Chile, y al año siguiente tuvo su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego emigró a Europa, donde vistió camisetas de clubes como Sant Rafel, Ibiza, Xerez, Tudelano y Rayo Majadahonda, equipo en el que disputó sus últimos partidos.

Gianluca Simeone y su hijo Faustino

En total, Gianluca Simeone jugó 149 encuentros oficiales y convirtió 42 goles antes de anunciar su retiro definitivo. Sobre esa decisión, explicó en una entrevista: “Fue una decisión mía, estoy muy contento de afrontar estos nuevos retos. Muy contento por lo que viene”. Además, aclaró que se trató de una determinación que “venía pensando ya hace bastante”, descartando que estuviera relacionada directamente con la llegada de su primer hijo.

Su nuevo rol como representante

Ya retirado de la práctica profesional, Gianluca Simeone se desempeña actualmente en el ámbito de la representación de jugadores, un espacio que le permite seguir ligado al fútbol desde otra perspectiva, capitalizando su experiencia dentro del campo y su conocimiento del medio.

Gianluca Simeone y su hijo Faustino

Este cambio de rol fue conversado y acompañado por Eva Bargiela, con quien comparte no solo la vida personal sino también las decisiones importantes. “Somos un equipo y hablamos siempre de nuestros proyectos. Es una decisión mía, pero se habló entre los dos”, expresó, dejando en claro la solidez del vínculo. Es así como Gianluca Siomeone vive un presente con entusiasmo, enfocado en construir una nueva identidad profesional y personal.