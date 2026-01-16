Ernestina Pais: “Me encanta este Mario Pergolini”

Ernestina Pais volvió a demostrar que no le esquiva a la opinión sincera cuando, en una charla distendida con Laura Ubfal en Bondi Live, se refirió al regreso de Mario Pergolini a la televisión y al nuevo perfil que muestra en pantalla. Con la naturalidad que la caracteriza, la conductora reflexionó sobre el paso del tiempo, los cambios de etapa y las transformaciones personales que también se reflejan en los medios.

Durante la entrevista, Ubfal recordó el histórico paso de Ernestina por CQC y aquellas declaraciones de Pergolini en las que decía que no quería mujeres en el programa. Lejos de mostrarse incómoda, ella respondió con ironía y soltura: “Ah, bueno, eso lo dijo siempre”, dejando en claro que esas tensiones forman parte de otra época y que hoy la mirada es distinta.

Ernestina Pais

Ernestina Pais y su mirada sobre el nuevo perfil de Mario Pergolini

Consultada sobre cómo ve este presente del histórico conductor, Ernestina fue directa y, a la vez, afectuosa. “Me gusta muchísimo este Mario, que es menos… no sé cómo explicarlo, está más… más bueno. Como que el paso del tiempo, ¿viste?”, expresó, destacando un costado más calmo y reflexivo en el Pergolini actual, alejado del personaje más filoso y confrontativo que supo construir en los años noventa.

Sin embargo, también marcó diferencias con algunas de sus posturas. “Hay cuestiones que obviamente no comparto, que tienen que ver con su mirada de las nuevas juventudes, o esto categórico de que la inteligencia artificial te va a dejar sin laburo. Para mí hay un montón de cosas que como mensaje por ahí no me gustan tanto”, señaló, dejando en claro que la admiración no implica coincidencia total, sino una mirada crítica y constructiva.

Ernestina Pais y lo que valora del formato actual en televisión

Más allá de esas diferencias, Pais puso el foco en lo que valora del nuevo formato que encabeza Pergolini y del espacio que propone en televisión. “Globalmente, a nivel general, lo que es el hoy Mario, a mí me encanta este Mario”, afirmó, antes de profundizar en el aspecto que más la entusiasma de esta etapa. “Me pone muy contenta que exista un lugar donde el invitado es escuchado”, sostuvo, remarcando la importancia de generar climas de conversación reales y sin apuro.

Además, destacó la originalidad del cruce entre figuras conocidas y personas anónimas con historias interesantes. “Está esta variable de mezclarlos con gente que no es famosa, pero que tiene alguna condición en su trabajo que los hace interesantes, y esa mezcla me parece muy buena”, explicó, valorando la apuesta por salir del círculo habitual de celebridades y sumar voces distintas a la conversación.

Con su estilo frontal pero empático, Ernestina Pais cerró su reflexión reafirmando su mirada positiva sobre esta etapa del conductor. “Me gusta este Mario, me gusta, me gusta”, repitió con énfasis, dejando en claro que, para ella, el regreso de Pergolini no solo tiene que ver con la nostalgia, sino con una evolución que merece ser celebrada.