Marixa Balli reveló el apodo que le pusieron sus compañeros de MasterChef Celebrity

Marixa Balli es una de las figuras que integra la nueva temporada de Masterchef Celebrity (Telefe). La cantante dejó su silla en LAM para animarse a la competencia de cocina y próximamente sumarse al panel de Georgina Barbarossa, según trascendió. Invitada al ciclo de Vero Lozano, contó cómo es la relación con sus compañeros y hasta reveló qué sobrenombre le pusieron.

Así llaman los famosos a Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Las hornallas de Masterchef Celebrity se encendieron y el programa está dando de que hablar. Una de sus participantes es Marixa Balli, quien cuenta con mucho apoyo del público pese a su inexperiencia en la gastronomía. En lo que va del ciclo culinario, que conduce Wanda Nara, la artista se muestra relajada y divertida, negando así los rumores de que estaba furiosa con el formato por la devolución de los jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

En una entrevista que brindó a Vero Lozano, Marixa Balli contó que ya tomó confianza con los demás integrantes y que mantiene buen vínculo con ellos. “Yo estoy sorprendida porque nos llevamos tan bien, es como que cuando estamos nos separamos, nos extrañamos cuando no nos vemos”, expresó en Cortá por Lozano (Telefe).

En este sentido, agregó: "Nos llevamos todo muy bien y con buena energía. Estamos contentos y nos ayudamos". Además, relató que en las pausas de las grabaciones de Masterchef Celebrity se la pasa charlando y brindando consejos a las influencers "más pendex". Asimismo, aseguró que está feliz de compartir con un grupo de todas las edades y que los más chicos ya le pusieron un particular sobrenombre. “Los que son más pequeños me dicen tía, es muy gracioso. Es muy tierno. Muy lindo”, manifestó con su característica sonrisa.

Por otro lado, la conductora quiso saber si ya hubo algún momento de tensión por robo de alimentos como suele suceder en cada temporada. A lo que Marixa Balli contestó: "Tienen que verlo. Siempre pasan cosas y confusiones que vos no sabés si es verdad o qué pasó, pero es muy divertido".

Acerca de su compromiso con el reality de cocina, Marixa Balli reconoció que está todo el tiempo aprendiendo y practicando en la intimidad de su casa. "Ahora voy por la vida con mi cuaderno anotando, viendo videos. Hay un manual que es de cocina, lo tengo y estoy dele taca, taca, taca, taca", continuó.

En cuanto a los chefs, la actriz afirmó que "hay que escuchar muy bien lo que piden porque hay trampitas en el plato" y que ese momento "hay que estar muy atento" para cumplir con las consignas. En esta misma línea, manifestó que ver en persona a los cocineros es "impactante" aunque resaltó a dos de ellos como los más exigentes.

"Germán te mira así, clava mirada y vos decís 'qué conexión que estamos haciendo' y te destroza. ¿Entendés? Hacés una conexión que decís, 'Me está mirando, me está mirando'. Betular tiene un carácter también espectacular”, dijo con total sinceridad. De esta manera, Marixa Balli reveló que el apodo que le pusieron sus compañeros más chicos de MasterChef Celebrity es "tía" y afirmó que hay un buen clima laboral que los une en cada grabación.