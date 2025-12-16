Marixa Balli destrozó a Yanina Latorre por su llegada a MasterChef Celebrity: “No tiene el ritmo de lo que es el programa”

Marixa Balli volvió a ser protagonista de una fuerte polémica mediática tras un cruce con Yanina Latorre, esta vez vinculado a la llegada de la panelista a MasterChef Celebrity. Lo que comenzó como un supuesto saludo omitido en los pasillos del programa derivó rápidamente en un intercambio público de declaraciones, con reproches cruzados y viejas diferencias que volvieron a salir a la luz.

Marixa Balli se refirió a la llegada de Yanina Latorre a Masterchef

El conflicto se desató cuando Yanina aseguró que Marixa la evitó deliberadamente al llegar al set. Según su versión, saludó a todos los presentes menos a ella, un gesto que interpretó como una señal clara de distancia y malestar arrastrado desde la época en que compartían pantalla en LAM. La acusación no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión.

Entrevistada por Intrusos, Marixa fue tajante al desmentir cualquier intención de desplante. Lejos de mostrarse incómoda, explicó que su atención estaba puesta exclusivamente en la dinámica de grabación del programa. “Cada uno se tiene que encargar de lo suyo”, sostuvo, antes de marcar una diferencia clave: “Ella no tiene el ritmo de lo que es el programa”. Según detalló, su rutina en el set es clara y no admite distracciones.

Balli explicó que llega con tiempo, se maquilla y permanece concentrada hasta que comienza la grabación. “La prioridad es el programa, después nos saludamos”, remarcó, y agregó que quienes trabajan con ella desde hace tiempo pueden dar fe de su actitud. “Estamos todos muy compenetrados. Yo no almuerzo, me preparo y estoy lista cuando hay que grabar”, señaló.

Marixa Balli

Además, dejó en claro que no piensa modificar su forma de trabajar por la llegada de nadie. “No tengo problema con ella, pero voy a priorizar mi laburo y el programa. Yo ya tengo un timing que sé cómo me manejo y no lo voy a cambiar por nadie”, afirmó con firmeza.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Marixa Balli

Desde su lugar, Yanina Latorre había asegurado en LAM que ella se encontraba en el área común del set y que Marixa fue la única que no se acercó a saludarla, reforzando su versión de un gesto intencional. Incluso recordó situaciones similares del pasado, alimentando la tensión entre ambas.

Yanina Latorre

El cruce escaló al punto de que Ángel de Brito decidió dar por cerrado el tema, aclarando que, aunque no es el eje de MasterChef Celebrity, este reencuentro volvió a exponer una interna que parecía dormida. Un simple saludo ausente terminó reavivando una disputa que suma un nuevo capítulo en la historia televisiva de las excompañeras de LAM.

F.A