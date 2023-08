De acuerdo con los reportes de los medios italianos, Eros Ramazzotti y Dalila Gelsomino se encontraron por primera vez durante la primavera europea de 2022 gracias a amigos en común. Sin embargo, su aparición en público como pareja no ocurrió sino hasta octubre del año pasado, cuando el intérprete conmemoró su último cumpleaños en las hermosas playas de Cancún.

El cantante italiano Eros Ramazzotti

Durante los últimos días, ambos subieron fotos a Instagram en las que lucen plenamente enamorados y juntos. "No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites. También tiene un lado oscuro, uno irracional. Es hermoso, pero a la vez desconocido. Vivamos este amor hasta el final. Todos. Sin miedo. Te amo", le escribió Ramazzotti a su nuevo amor.

Dalila Gelsomino y Eros Ramazzotti, muy enamorados

¿Quién es Dalila Gelsomino?

Dalila Gelsomino nació y se crió en Milán, donde se sumergió en los estudios de actuación y exploró el universo del modelaje. No obstante, nunca modeló en las pasarelas y, en lugar a ello, entró en el ámbito de la planificación de eventos y la hotelería. En el 2016 tomó la audaz decisión de cambiar drásticamente su camino y trasladó su residencia hacia México, país en el que vive en la actualidad.

Además, ella también le escribió unas tiernas palabras al cantante vía Instagram: "Eres amable, humilde, loco, agradable... Con una nobleza que desarma. Tienes los pies en el suelo, aunque podría volar de un planeta a otro contigo, si quisiera. Para mí, ha sido un regalo acompañarte en tu gira Battito Infinito y haber tenido la suerte de presenciar tanto arte. Eres grande mi amor. Ahora, que venga el huracán", escribió Gelsomino.

SDM