El escalofriante relato de Emily Ceco: “El único fin de Santiago era matarme”

La denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez descolocó a todos los fanáticos de "Love is Blind". La joven lo acusó por violencia de género, y realizó acciones legales en su contra.

En varios medios de comunicación, salió a contar su duro relato y las terroríficas situaciones que vivió con su esposo. Por su parte, el joven habría hablado con Fefe Bongiorno, y calificó a los presuntos hechos violentos como una “pelea” familiar.

El estremecedor relato de Emily Ceco: “El único fin de Santiago era matarme”

Emily Ceco se refirió por primera vez a los sucesos de violencia de género en el streaming de Bondi Live, junto a Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa. Allí relató que todo comenzó un viernes, tras su despedida de soltera. La pareja se iba a volver a casar el 22 de febrero por iglesia, luego de haberse prometido amor eterno en "Love is Blind", el programa que condujo Wanda Nara y Darío Barassi. Sin embargo, todo se convirtió en un infierno, dos semanas antes del evento.

En Mediodía Noticias por eltrece, volvió a referirse a los sucesos y recordó algunas actitudes que ya habían evidenciado estos hechos que ella denuncia. “Ahora que lo pude exponer estoy más tranquila porque estoy lejos de Santiago. El otro día intentó matarme. Me estaba ahorcando, me tapaba la boca y yo le pedía por favor. Si no gritaba por ayuda, no me dejaba ir. Creo que su único fin era matarme”, denunció entre lágrimas.

Ante esto, el conductor le preguntó si había pasado lo mismo durante el programa y qué había hecho la producción. Sin embargo, ella aseguró que todo pasaba entre ellos.

“En el momento yo no me daba cuenta, pero lo peor fue fuera del reality, conviviendo solos. Ahí empezó a mostrar más su perfil”, expresó. Según recordó, había actitudes que no le gustaban y que él prometía que iba a cambiar. “Pero era cada vez peor. No las cambiaba. Los agarrones del brazo se volvían más constantes. Los enojos, gritos, insultos, eran casi diarios. Se enojaba por cualquier cosa”, expresó.

Emily Ceco expone su escalofriante relato en todos los medios de comunicación, además de continuar con las acciones legales en contra de Santiago Martínez. La mayoría de los fanáticos se pronunciaron en las redes sociales, y no dudaron en darle apoyo a la participante de "Love is Blind". Por su parte, de los conductores, Wanda Nara se habría comunicado con ella. Según contó ella en un video, le envió un mensaje apoyándola y le agradeció el acompañamiento.

