Sabrina Rojas compartió cómo pasa sus días luego de la escandalosa ruptura con el Tucu López

Sabrina Rojas y el Tucu López tuvieron una escandalosa separación y los medios trataron el tema día tras día sin parar. A raíz de esto, la actriz armo su valija y partió sin un destino cierto. En sus redes sociales, compartió una foto de su pasaporte, sin nada más. Ahora, mostró cómo supera la separación con el conductor.

A pesar de no saber a dónde se fue, las fotografías que compartió en sus redes sociales dejan ver que se encuentra en un destino paradisíaco, con un clima cálido y disfrutando de la pileta. Hasta el momento no mostró si está en compañía de alguien o no. Parece que su compañía son Angelina Jolie, Marilyn Monroe y Brigitte Bardot, o sus cuadros. Todas son mujeres fuertes con historias de amor difíciles. En su Instagram compartió una foto y en su pie puso: "Entre ellas".

Sabrina Rojas

Los seguidores de Sabrina Rojas no dudaron en mostrarle su apoyo por haber terminado su relación con el Tucu López cuando se enteró de los rumores de infidelidad por parte del conductor. "A mis 42 años no me banco ni el rumor", le comentaron en las redes sociales. Además, se tomaron el tiempo de darle un consejo: "Nada de segundas oportunidades, que te valoren, ya te llegará la persona indicada", "No lo perdones ni loca, eso no es amor", "Si lo hizo una vez, lo hace 2".

Además, Sabrina Rojas y el Tucu López se dejaron de seguir en Instagram, aunque ninguno de los dos borró las fotos en la que se encuentran juntos.

Sabrina Rojas dejó el país para alejarse del Tucu López

La separación entre Sabrina Rojas y el Tucu López cayó como una bomba en el mundo del espectáculo, porque aparentemente era una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina. Sin embargo, la actriz no soportó los rumores de infidelidad que vinculaban al conductor con otras mujeres y cortó su vínculo para subirse a un avión con destino a un lugar más soleado y alejado de sus problemas.

Sabrina Rojas se fue del país

"Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente", contó Sabrina Rojas en diálogo con Intrusos. El Tucu Lopéz, por otro lado, afirmó que está viviendo un mal momento y que intentará luchar por el vínculo: "Estoy muy triste, la estoy pasando mal. La verdad es que nuestra relación fue muy intensa, pasamos mucho tiempo juntos y eso estuvo bueno también. Estoy enamorado, me dio la mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando", aseguró.

Sin embargo, parece que para Sabrina Rojas ya no hay vuelta atrás y está intentando salir adelante con su vida y olvidar el mal momento que pasó al enterarse de las supuestas infidelidades del Tucu López con una bailarina de Carlos Paz, Damaris Cané. De manera repentina y misteriosa, la actriz subió una historia a su Instagram mostrando el pasaporte y escribió: "Chau, me fui".

NL.