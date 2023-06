Estefi Berardi se fue del estudio de "LAM" cuando Ángel de Brito y sus compañeras empezaron a debatir la denuncia que le hizo a Sofía Aldrey. Sin embargo, antes de que termine el programa, el conductor anunció que la panelista ya no volvía más.

En diálogo con Carmen Barbieri y Pampito en "Mañanísima", Estefi Berardi confesó que su enfrentamiento con Yanina Latorre es el verdero motivo por el que tomó la decisión de no volver más a "LAM", ya que su intención inicial era continuar hasta fin de mes.

En un escueto ida y vuelta con Pampito, Estefi confirmó que lo que le molestó fueron "las difamaciones de Yanina". A causa de los dichos de su excompañera, la panelista de "Mañanísima" le inició acciones legales a Latorre.

Por su parte, Carmen Barbieri reveló que desde hace tiempo que Estefi Berardi le comunicó que no se sentía bien en "LAM" y que estaba evaluando la posibilidad de irse de dicho programa, ya que no estaba cómoda con lo que vivía ahí.

Estefi Berardi explicó cómo se siente

La exangelita se manifestó molesta con Yanina Latorre, por lo que Carmen Barbieri le preguntó si estaba enojada con ella. "No sé si la palabra es enojo. Me hizo sentir mal y me afectó. Es más dolor que enojo, me parece", expresó Berardi.

Pampito le preguntó cuándo se dio el quiebre del juego mediático que tenían ellas."Cuando yo empecé a ver que del otro lado no era show y que ya agredía y era violenta y me agredía como persona diciendo cosas que son falsas porque me difamaba. Cuando empecé a ver no era show y que eso ya me estaba haciendo sentir mal y que me iba mal a mi casa, ahí me di cuenta que no quería estar más en el lugar", cerró Estefi Berardi.