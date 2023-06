Estefi Berardi ya no forma parte del panel de "LAM" desde el miércoles 21 de junio cuando se retiró del estudio cuando el conductor y sus compañeras empezaron a tratar el tema de la denuncia que le hizo a Sofía Aldrey por los polémicos chats de Fede Bal.

Su polémica salida fue tema de debate en todos los programas y Carlos Monti fue quien reveló un nuevo dato sobre los motivos por los que Estefi Berardi ya no sería angelita.

En "Entrometidos", el periodista expresó: "Nosotros ayer les contamos que Estefi estuvo reunida con nuestro productor, Aldo Funes, y a la noche ella justo renunció en cámara cuando podía haber seguido una semana más con Ángel. ¿Se entiende? Y a la noche en LAM se produjo la ruptura total, con una sucesión de hechos bochornosos. La cuestión es que terminó Estefi y De Brito diciendo ‘No vuelve más".

"Se levantó, se fue, estuvo en el baño, en el camarín, tomó mate, se enojó otra vez con Yanina. Pero ¡oh casualidad!, había hablado con nuestro productor ¿Y entonces? Veremos. Ángel fue muy concreto en que no vuelve más, cuando estaba todo planificado para el 30 de junio", agregó Monti sobre el episodio que protagonizó Berardi.

Cuál es la teoría de Monti sobre lo ocurrido con Estefi Berardi

Como si eso fuera poco, Monti aprovechó el momento de aire para hablarle directamente a la exangelita: "Igual yo sigo sosteniendo lo mismo y no tengo problema en decírselo acá o donde sea 'Estefi, si vos estás trabajando en un lugar no podés mandar una carta documento ahí, o lo hacés y no vas más'. Yo creo que está mal asesorada".

"Esto no terminó ayer, hay que estar atentos en los próximos días y semanas donde Estefi Berardi va a descargar todo en contra de Yanina. Es lo que yo opino", cerró Carlos Monti.