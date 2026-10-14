Estefi Berardi mostró los primeros cambios en la habitación de Vincenzo, su primer hijo

Estefi Berardi transita una etapa muy especial y comparte con sus seguidores algunos de los preparativos para la llegada de su primer hijo. Esta vez, la panelista mostró en sus historias de Instagram los primeros avances en la habitación de Vincenzo, el varón que espera junto a su pareja, el empresario Félix Orsatti.

Estefi Berardi y Félix Orsatti se convertirán en padres de un niño

“Arrancamos a armar el cuarto de Vincenzo y estoy muerta de amor. Falta bastante, pero les voy a ir mostrando”, escribió sobre una imagen en la que se puede ver el ambiente mientras avanzan los trabajos. La publicación dejó entrever uno de los primeros detalles elegidos para el espacio, que todavía está en plena transformación.

El empapelado infantil, uno de los primeros detalles del cuarto

En la fotografía que compartió Estefi Berardi, se observa una pared con un empapelado ilustrado en tonos suaves, con nubes, animales y personajes que viajan en un avión y en globos aerostáticos. El diseño también incorpora un mapa del mundo y dibujos vinculados a la aventura, una propuesta lúdica que aporta color al ambiente sin recurrir a tonos estridentes. El resto de la habitación todavía está en proceso de armado.

Así va quedando el cuarto de Vicenzo, el hijo de Estefi Berardi Félix Orsatti

En la imagen se ven rollos de papel apoyados en el piso y escaleras que forman parte de los trabajos, mientras las paredes claras y el suelo de madera funcionan como base para el futuro dormitorio. Aunque aún quedan varios detalles por resolver, Berardi ya comenzó a compartir con su comunidad cómo toma forma este rincón pensado especialmente para su bebé. Fiel a su estilo de mostrar momentos de su vida cotidiana en redes sociales, anticipó que irá registrando los próximos avances.

La dulce espera de Estefi Berardi y Félix Orsatti

La noticia del embarazo llegó a través de una publicación en la que Estefi Berardi compartió el momento en que descubrió el resultado positivo del test junto a Orsatti. “Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas; gracias a Dios por hacerlo posible”, había expresado al anunciar la llegada de su primer hijo. Tiempo después, la pareja organizó una celebración para revelar el sexo del bebé.

El color celeste de la torta confirmó que esperan un varón y sumó un nuevo capítulo a esta etapa que ambos transitan con entusiasmo. Ahora, con los primeros trabajos en su habitación, Estefi Berardi comenzó a mostrar otra parte de la preparación para recibir a Vincenzo. Aunque todavía falta completar el ambiente, la panelista ya adelantó que compartirá con sus seguidores cómo evoluciona la decoración del cuarto.