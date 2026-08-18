Lejos de la televisión, el exitoso nuevo negocio de Estefi Berardi

Estefi Berardi construyó su carrera entre los medios de comunicación, la televisión y el baile, pero en los últimos años también desarrolló una faceta vinculada al mundo empresarial. La periodista y panelista, nacida en Mar del Plata, encontró en el marketing digital un nuevo espacio para desarrollar su perfil profesional.

Estefi Berardi

En marzo de 2025, Estefi Berardi decidió alejarse temporalmente de la televisión para concentrarse en Nexa Marketing, una agencia de comunicación digital decidió crear. El crecimiento del proyecto y la demanda de trabajo hicieron que la panelista optara por dedicarle más tiempo a su emprendimiento personal y profundizar su recorrido fuera de los medios.

Así es la empresa de comunicación y marketing que creó Estefi Berardi

Nexa Marketing es una agencia argentina dedicada a la comunicación y el marketing digital integral. El proyecto fundado por Estefi Berardi en marzo de 2025, tiene como objetivo acompañar a distintas marcas y negocios en la construcción y el desarrollo de sus canales digitales.

Estefi Berardi presentó su proyecto empresarial de comunicación

La agencia trabaja junto a un equipo y desarrolla estrategias de comunicación, planes de posicionamiento y propuestas destinadas a mejorar la presencia de las empresas en redes sociales. Entre los rubros con los que trabaja se encuentran constructoras, supermercados, cadenas de hoteles y compañías vinculadas a la industria alimenticia.

Qué ofrece el emprendimiento de Estefi Berardi

Además del trabajo con marcas, este negocio también amplió su propuesta hacia la capacitación en herramientas digitales. A través de sus plataformas, Estefi Berardi ofrece contenidos destinados a quienes buscan incorporar recursos concretos para desarrollar proyectos y emprendimientos en internet.

Estefi Berardi debutó en el mundo empresarial

Entre las capacitaciones se encuentran aquellas relacionadas con la configuración de anuncios pagos en Meta Ads, la edición de videos para redes sociales mediante CapCut y el diseño de piezas para emprendimientos utilizando Canva. De esta manera, el proyecto que comenzó como una agencia de comunicación se convirtió también en un espacio desde el que Estefi Berardi comparte herramientas vinculadas al marketing digital.