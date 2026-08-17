Estefi Berardi anunció su embarazo: "Viviendo el momento más importante y feliz"

Estefi Betardi decidió revelar a través de sus plataformas digitales que transita la dulce espera de su primer bebé. Con una publicación cargada de emoción, la periodista hizo partícipes a sus seguidores del instante preciso en que el test de embarazo arrojó el resultado positivo, marcando el comienzo de una nueva etapa personal.

Estefi Berardi está esperando su primer hijo.

Estefi Berardi: Un anuncio cargado de alegría y complicidad

La comunicadora eligió un registro íntimo para transmitir esta felicidad a su comunidad virtual, donde se la observa junto a su pareja, el empresario Félix Orsatti, atravesando la sorpresa tras conocer la noticia. En el video en su cuenta de Instagram, Estefi Betardi exclama con total naturalidad su asombro al confirmar el estado de gestación, mientras Orsatti la acompaña con un abrazo lleno de ternura.

Ella misma se encargó de acompañar las imágenes con un mensaje conmovedor que resume su sentir actual frente a la pronta llegada del nuevo integrante de la familia. "Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas; gracias a Dios por hacerlo posible", escribió la panelista en un posteo que rápidamente cosechó miles de felicitaciones. Esta hermosa postal familiar se viralizó de inmediato en todas las plataformas digitales.

Los detalles revelados por Ángel de Brito en LAM sobre Estefi Berardi

La información sobre la gestación también llegó a la televisión de la mano de Ángel de Brito, quien durante la emisión de LAM (América TV) adelantó aspectos desconocidos sobre cómo se enteró la futura mamá. Según precisó el conductor, Estefi Betardi atraviesa la semana 10 de embarazo y descubrió la noticia tras notar un atraso, momento que decidió registrar en video junto a su pareja.

De Brito detalló además que, en ese momento, el empresario se preparaba para viajar, por lo que ella realizó el test de forma solitaria antes de contarle a toda su familia. El conductor también reveló un dato curioso sobre el proceso de planificación: la periodista había optado por congelar óvulos tiempo atrás, aunque finalmente no necesita recurrir a ellos para cumplir este gran deseo de formar una familia.

Estefi Berardi junto a su pareja Félix Orsatti.

El cálido reconocimiento en Bendita para Estefi Berardi

Desde el estudio de "Bendita" (Canal 9), el ciclo televisivo donde trabaja la panelista, la noticia generó una enorme alegría y sus compañeros no dudaron en dedicarle afectuosas palabras. La conductora Edith Hermida tomó la palabra al aire para expresar el entusiasmo de todo el equipo y enviarle un beso muy grande a Estefi Betardi en esta etapa tan especial de su vida.

Este gesto se suma a las múltiples muestras de cariño que llegan desde diferentes ámbitos de la televisión, reflejando el gran afecto que sus colegas le tienen tras tantos años de trabajo compartido. Por el momento, Estefi Berardi mantiene reserva respecto a los detalles sobre el sexo del bebé o la fecha estimada de parto, prefiriendo disfrutar del proceso en la intimidad de su círculo más cercano.