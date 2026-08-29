Así fue la fiesta de revelación de género de Estefi Berardi: "Hoy es el día"

Estefi Berardi atraviesa el periodo más especial de su vida y comparte cada paso de su dulce espera con sus fieles seguidores. La panelista organizó una celebración inolvidable para descubrir junto a su pareja y amigos el sexo del bebé que viene en camino.

Estefi Berardi mostró en las redes sociales cuál será el sexo de su bebé

Estefi Berardi: Un festejo emotivo con corte de torta y color celeste

"Hoy es el día" marcó el inicio del festejo con una pizarra interactiva dividida entre "TEAM GIRL" y "TEAM BOY", donde los invitados eligieron su bando usando pequeños moños rosados o celestes. La futura mamá radiante con un elegante catsuit blanco mientras sostenía una copa junto a su novio. Ambos realizaron la cuenta regresiva tradicional frente a una hermosa torta que escondía la gran noticia en su interior.

El festejo de la revelación de género

Al realizar el corte del pastel, el color celeste inundó la escena y confirmó de inmediato la llegada de un varón. “La intuición no falla”, expresó emocionada la figura mediática tras enterarse de que el nuevo integrante de la familia es un niño. "Tu cara de alegría no me la olvido nunca más", expresó Estefi a su pareja a través de historias de Instagram. La emoción desbordó el ambiente mientras los aplausos y las lágrimas de alegría se multiplicaron entre los seres queridos que acompañaban a la pareja en este hito inolvidable.

La búsqueda planificada y los síntomas del embarazo de Estefi Berardi

La gestación surgió de un proceso muy buscado y planificado por la pareja tras varios meses de intentos guiados por aplicaciones y controles médicos. La panelista relató en los medios que experimentó un cansancio extremo durante las primeras semanas, pero ningún tipo de malestar severo.

Los futuros papás: Estefi Berardi y Félix Orsatti

Los síntomas iniciales incluyeron un atraso evidente y pequeños cambios en su piel que alertaron a la futura mamá antes de confirmar la noticia con el test positivo. Sus compañeros de los distintos programas televisivos donde trabaja celebraron la noticia con entusiasmo y le enviaron muestras de cariño.

La lista de nombres posibles para el varón de Estefi Berardi

La pareja evalúa diversas opciones de nombre de origen italiano y griego que poseen significados profundos vinculados a la protección y la fuerza. Alessio encabeza la nómina como un término que significa “defensor”, mientras que Genaro remite al dios romano Jano y a la tradición de Nápoles. Vincenzo se posiciona como el favorito de la periodista por derivar del latín “vincere”, que se traduce como “conquistar”. El listado continúa con Giorgio, que comparte raíz con la opción femenina y significa “agricultor”, y cierra con Vitto, un diminutivo afectuoso de Vittorio que representa la idea de un ser victorioso.

Estefi Berardi, futura mamá de un varón

La elección final genera gran expectativa entre los seguidores que acompañan esta hermosa etapa de la comunicadora en la televisión y las plataformas digitales. De este modo, Estefi Berardi transita un presente inmejorable, consolidando su sueño más profundo y preparándose para recibir con los brazos abiertos a su primer hijo.