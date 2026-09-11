Estefi Berardi diseñó la habitación de su bebé y sorprendió a sus seguidores con el resultado final

Falta cada vez menos para que llegue al mundo el esperado bebé de Estefi Berardi. Desde que anunció su embarazo, la influencer compartió con mucho amor cada paso de su etapa de maternidad en sus redes sociales, y en esta ocasión, sorprendió a sus seguidores al revelar cómo se imagina el dormitorio del nuevo integrante de su familia.

Estefi Berardi mostró el cuarto minimalista para su bebé hecho con una aplicación

A través de su cuenta de Instagram, Estefi Berardi contó que busca remodelar la casa para su hijo y mostró detalles del proceso de diseño para la habitación del niño. Según su propia declaración, ella misma quiere elegir cada detalle del cuarto con la ayuda de una aplicación de inteligencia artificial.

Estefi Berardi está embarazada de su primer hijo

En una primera fotografía, la exparticipante de Combate compartió los momentos previos del diseño de la habitación. En la postal se observa un cuarto minimalista y moderno con una silla acolchada de color beige frente a una imponente estantería de madera que tiene un escritorio empotrado. “Desvelada diseñando el cuarto de mi bebé con una APP”, escribió la expanelista de LAM.

Así comenzó a preparar Estefi Berardi la habitación de su hijo.

Luego, reveló el resultado final del espacio, un dormitorio luminoso, funcional y acogedor. Con paredes blancas que realzan la sensación de amplitud y permiten que cada elemento se destaque. Además, eligió un piso de madera que le aporta calidez y en el techo, una unidad de aire acondicionado garantiza que el ambiente se mantenga fresco y confortable en todo momento.

Por último, el mobiliario principal en la habitación del bebé es una cuna de color gris que tiene dos cajones, acompañada por un peluche y una almohada. Frente a esto, un televisor grande montado en la pared permite una visualización cómoda desde diferentes ángulos, brindando un toque práctico y moderno. El ventanal de gran tamaño, con puertas de vidrio que conducen a un balcón, deja entrar abundante luz natural, y los marcos negros le aportan elegancia.

Estefi Berardi diseñó la habitación de su bebé

Así fue la fiesta de revelación del género del bebé que organizó Estefi Berardi y Félix Orsatti

Hace unos días atrás, Estefi Berardi y su pareja Félix Orsatti revelaron el género del bebé y lo hicieron con una celebración con su entorno y con muchas sorpresas que los invitados fueron encontrando a lo largo de la jornada para descubrir si la panelista estaba embarazada de un niño o una niña.

Al comenzar la fiesta, la pareja colocó un caballete con un tablero que decía “Team Girl” decorado con moños rosas y “Team boy” con moños azules. Debajo del tablero, había una bandeja llena de cintas azules y rosas y los invitados debían adivinar si era nena o varón eligiendo el lazo del color correspondiente.

Estefi Berardi y Félix Orsatti revelaron el género de su bebé

Después de un momento compartido entre risas, diversión y cosas ricas. Estefi Berardi y Félix Orsatti se pararon en el centro de la mesa frente a una torta decorada con manchas azules y rosas, cada uno tomó una copa que clavaron en el pastel, cuando las levantaron el bizcochuelo era azul. Así revelaron que el bebé que esperan es un niño.