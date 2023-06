Estefi Berardi es una de las panelistas del momento, y la información que le llega muchas veces es bastante polémica. Así fue esta vez, que en medio del escándalo familiar entre Morena y Jorge Rial, la joven recibió data de cómo atraviesa la polémica Silvia D'Auro.

Luego de sentarse en A La Tarde a revelar todas las internas de su mala relación con Jorge Rial, Morena generó un escándalo que dio de que hablar durante semanas, y todavía sigue. En una de las polémicas entrevistas que dio, la hija del conductor de Argenzuela se refirió a Silvia D'Auro y reveló la cantidad de aberrantes maltratos que supuestamente recibía por parte de su mamá adoptiva.

Morena Rial en guerra con Jorge Rial

Las internas en la familia Rial son cada vez más ásperas. Recientemente, Jorge Rial lanzó una polémicas frases cuando aseguró que a Morena la están manipulando. "Solo siento amor y compasión por mi hija. No hablo más del tema, no podría nunca hablar mal de mi hija. Solo siento compasión en este momento y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando", expresó el conductor de Argenzuela.

Por su clara deber de periodista, Estefi Berardi se encargó de recoger más información sobre este tremendo escándalo que generó Morena Rial al revelar esta cantidad de datos picantes sobre su vínculo tóxico con Jorge Rial. Entonces, el círculo cercano de Silvia D'Auro le comentó a la joven panelista todos los detalles sobre cómo vive este escándalo.

La incomodidad de Silvia D'Auro frente al escándalo con Morena y Jorge Rial

Estefi Berardi se encargó de dar toda la información sobre cómo se siente Silvia D'Auro frente al escándalo que inició Morena Rial. "Un dato es que ella está viviendo en Uruguay. Vive de rentas porque quedó muy bien después del divorcio de Jorge y tenía pensado venir a la Argentina, pero, con todo esto, lo está retrasando el tema del viaje", explicó la panelista de Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Jorge Rial y Silvia D'Auro

Entonces, Estefi Berardi se refirió al estado de ánimo de Silvia D'Auro por todo lo que se está diciendo con respecto a ella. "Lo que me dicen es que Silvia está harta de este tema, que no quiere hablar, ni aparecer y que ya bastante mal la pasó ella y todo su entorno. Lo que me dicen es que ella tampoco quiere hablar por miedo a las represalias", agregó la periodista.

Por último, Facundo Ventura, hijo de Lui Ventura, lanzó una bomba: "Ojo que Silvia tiene mucho que ver en todo esto que está pasando. Lo que destaco de Jorge es que, por lo menos, hizo un click y quiso recomponer la relación. Silvia, no".

NL.