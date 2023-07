Eugenia Tobal tuvo una intensa historia de amor con Nicolás Cabré hace 15 años. Pero lamentablemente, tuvo un final abrupto y bastante triste para la actriz. En aquel momento fue un escándalo, pues trascendió la información de aquella infidelidad por parte del actor con la China Suárez. Por eso, en Socios del Espectáculo le consultaron cómo está su vínculo con él.

"Al año más o menos, pude sanar todo", dijo Eugenia Tobal con respecto al traumático fin de su relación con Nicolás Cabré. "Después tuve otros novios, otra vida, pasaron otras cosas. Con Nico nunca más nos volvimos a encontrar. Ni de casualidad. No ameritaba una charla posterior. Ya está. Son cosas que pasan. La mejor manera de sanar es perdonándose. Así que hoy mi diálogo es nulo", siguió con contundencia la actriz.

Eugenia Tobal reconoció que no tiene relación con Nicolás Cabré

Además, Eugenia Tobal reconoció que le fue muy difícil el tratamiento mediático que se le dio a su separación de Nicolás Cabré. "La exposición me costó mucho", reveló. Luego, decidió lanzarle un palito a Rodrigo Lussich y le dijo: "Alguna vez tuvimos una charla. A todos los que me lastimaron los llamé por teléfono y les decía 'no me conoces'. Sino era todo muy tremendo. Yo no soy de hablar y decir cosas de personas que no conozco. Hay que aclarar las cosas con la mejor".

Por último, en medio de su profunda charla con los Socios del Espectáculo sobre las infidelidades, Eugenia Tobal decidió invitar a la reflexión y planteó que, a pesar de que a muchas mujeres le sucede, es difícil cuando se trata de una persona pública por la exposición.

"Ese es el único momento de toda mi carrera que todos recuerdan por lo feo. Eran cosas muy fuertes, aunque les pasa a muchas mujeres. A mí se me expuso de una forma tremenda. Yo me guardé y no hubo piedad. Pasaron trece años y parece que es lo único que marca mi vida", cerró Eugenia Tobal.

NL.