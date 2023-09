Eva Bargiela apuntó filosa contra Nicole Neumann durante su entrevista en LAM. Si bien todos esperaban que el cruce entre ambas tuviese como punto de conexión a Facundo Moyano, esto no fue así. La participante del Bailando aclaró el motivo por el que sí está enfrentada con la modelo.

En las últimas horas, la joven pasó por el piso de América y conversó en exclusiva con Ángel de Brito y sus angelitas. Allí respondió sin filtro sobre todo lo que le preguntaron.

Qué dijo Eva Bargiela sobre Nicole Neumann en LAM

Yanina Latorre y sus compañeras quisieron saber si la participación de Eva Bargiela en el programa de Marcelo Tinelli tuvo que ver con el fin del matrimonio con Facundo Moyano. Ante esta pregunta, la rubia respondió “Para mí el Balando nos iba a hacer bien, porque está bueno que tu pareja se realice y haga lo que le gusta. Él me dijo que mucho no le copaba, pero yo no pensé que iba a ser la gota que colme el vaso”.

De este modo, se abrió el pie para entrar en un mar en el que Ángel de Brito sabe navegar muy bien a la hora de preguntar. Fue así como el conductor quiso saber si hubo terceras en discordia en esta separación. Eva, sin pelos en la lengua, dijo que no. Pero todo no quedó ahí.

El conductor de LAM rememoró la separación de Eva con Facundo Moyano y quiso saber cómo llevó ella ese tiempo en el que el dirigente político estuvo en una relación con Nicole Neumann. Ella, rápida de reflejos, disparó "Eso quería decirte. Yo no tengo ningún problema si Nicole Neumann es jurado en el Bailando. No me gusta el tema de enfrentar mujeres y mucho menos por un hombre".

Y de este modo, la modelo reveló el verdadero motivo por el cual se enfrentaría con Nicole Neumann: "Me enfrentaría por otra cosa con ella. Por el pañuelo celeste quizá me enfrentaría". Recordemos que la mamá de Indiana Cubero es una fiel defensora de dicha causa mientras que Eva Bargiela se encuentra en la vereda opuesta y defiende el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.