La cuarentena fitness de Eva de Dominici

Lamentamos muchísimo el momento tan triste que están viviendo muchas personas y las vidas que se ha llevado este virus. Por acá son días de mucha unión, paciencia, respeto, amor y admiración/ agradecimiento por los trabajadores de la salud que se arriesgan para salvar vidas. Cuidémonos entre todos y hagamos lo que esté en nuestras manos para no perjudicar más esta situación que por ahora es hacer caso y quedarnos aislados, hasta que sepamos más. Todo lo demás puede esperar #YomequedoenCasa (En mis historias deje informacion para personas de más de 60 años o que formen parte de un grupo de riesgo y necesitan ayuda durante el aislamiento para contactarse con @sifundacion pido compartan por favor )