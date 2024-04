Eva de Dominici se muestra muy activa en sus redes sociales, donde comparte su vida desde Los Ángeles, cada trabajo que realiza y cómo es su día a día con su pequeño hijo Cairo, que tiene tan solo 5 años.

Después de terminar con las grabaciones de "The Cleaning Lady", la actriz argentina recibió visitas familiares en Italia, donde se encuentra grabando para otro proyecto que todavía no revelo.

Desde el país europeo, Eva sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al subir una tierna foto junto a Cairo en su cuenta oficial de Instagram, demostrando lo grande que está desde la última vez que compartió una foto con él.

La foto que compartió Eva de Dominici.

En la imagen se lo puede ver a Cairo y Eva de Dominici abrazados en medio de un campo, "Un ángel me visitó en el set", escribió emocionada la actriz. El pequeño estaba vestido con mucho estilo, con una camisa blanca y azul y un jean clásico.

Qué dijo Eva de Dominici sobre el nacimiento de Cairo

La actriz reveló en una reciente entrevista que su embarazo no fue fácil, ya que coincidió con su llegada a Estados Unidos: "Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood. La gente en la industria enloquece con esas cosas".

Además, en diálogo con "Hola Argentina!", Eva de Dominici confesó: "Empecé a audicionar rápidamente, llevaba a los castings la pumping machine y me sacaba leche en el baño mientras practicaba mis líneas y esperaba a que me llamaran", y agregó: "Me dolía el cuerpo, estaba muy cansada, me esforcé mucho para reintegrarme".

J.C.C