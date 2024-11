Evangelina Anderson nuevamente quedó en el ojo de la tormenta luego de que en la cuenta de Gossipeame publicaran un video de ella junto con Martín Demichelis a pesar de los constantes rumores de engaño y crisis que rodean a la pareja desde su llegada a México.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson se mostró junto a Martín Demichelis tras los rumores de separación

Luego de que Yanina Latorre haya anunciado a principios de septiembre que la pareja de la modelo y el exfutbolista estaba en crisis y muy cerca de una separación, por una infidelidad de Martín Demichelis, no se los había vuelto a ver juntos en ningún lado lo que alimentaba más los rumores que había iniciado la periodista sobre una separación.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson

En las últimas horas, la cuenta de Gossipeame posteó un video que habría subido Evangelina Anderson de una fiesta a la que asistió junto a Martín Demichelis. En este se puede a ver a la pareja disfrutando juntos, felices y rodeados por amigos lo que mostraría que la pareja sigue junta y sin problemas. “Evangelina mostrando a Demi, acá no ha pasado nada!”, expresó Marcia Frisciotti junto al posteo.

A pesar del video, ni Evangelina Anderson ni Martín Demichelis han salido a expresar que está pasando en su relación. Solamente luego de los dichos de Yanina Latorre la modelo salió a aclarar lo que estaba pasando con una publicación en su cuenta de Instagram, tratando de esta forma, de darle fin a las especulaciones sobre infidelidades y separación.

Posteo Evangelina Anderson

“No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan”, inició el posteo de la modelo; “Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”. Junto a sus palabras publicó una foto donde se puede ver su mano y la de Martín Demichelis entrelazadas. En esta imagen se puede apreciar el reciente tatuaje que se retocó la modelo con el nombre de su marido y tres pajaritos que representan a sus hijos.

La supuesta tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis rompió el silencio

Luego de que Evangelina Anderson saliera a desmentir la separación con Martín Demichelis la que se tomó unos momentos de cámara fue indicada como la causante de la crisis entre la modelo y el futbolista. En Socios del espectáculo mostraron una foto que esta mujer había posteado.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

“Y si yo hablara, más de una no volvería”, expresó la azafata en el posteo en su cuenta de Instagram junto a un emoji de gallina que podría referirse al paso del exfutbolista por River Plate. Paula Varela analizó la situación “Esta azafata sigue tirando leña al fuego porque subió una historia. Pero no sabemos si, por ejemplo, Evangelina no perdonó. ¿Por qué esta chica sigue? ¿Busca que se separe?”, concluyó.

A pesar de estos idas y vueltas, Evangelina Anderson y Martín Demichelis parecen seguir juntos, sin embargo la modelo no suele publicar fotos junto con él desde su llegada a México. Además de eso en varias oportunidades la modelo dio lugar a especulaciones por algunos posteos donde habían frases que parecían estar dedicadas hacía el exfutbolista.

VDV