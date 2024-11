Evangelina Anderson y Martín Demichelis se encontrarían atravesando un momento de crisis de pareja. La información se conoció luego que Yanina Latorre, en octubre, lanzará la polémica de que el DT le habría sido infiel. La modelo posteó en las últimas horas algunas frases de Frida Kahlo que parecerían indicar que son para el futbolista.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Las palabras que eligió Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación

Desde el traslado de la familia a México por el trabajo de Martín Demichelis como entrenador de un nuevo club de fútbol, la modelo no volvió a publicar fotos con su esposo, salvo hace semanas atrás para negar la separación.. Lo que aumentó las especulaciones de separación que había iniciado Yanina Latorre cuando contó que luego de que Evangelina Anderson se enterara de la infidelidad del futbolista.

Evangelina Anderson

En el día de ayer la modelo visitó el museo que se realizó en conmemoración a la vida de Frida Kahlo. Luego de este paseo que realizó con amigas, posteó en sus redes una serie de fotos donde se la puede ver disfrutando, pero lo que le llamó la atención a todos sus seguidores fue la frase de la artista con la que las publicó.

Evangelina y Celeste Anderson

“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila saber que he sido auténtica”, escribió Evangelina Anderson junto a las fotos dentro del museo donde se la ve acompañada por su hermana Celeste y otra amiga de ellas. Los escritos de la modelo rápidamente fueron tomados como una indirecta sobre la situación que está pasando con Martín Demichelis.

Posteo Evangelina Anderson

Además de la frase, en uno de los videos que subió se pueden ver varias frases más de Frida Kahlo, “Lo que no me mata, me alimenta”; “¿Por qué la quiere a ella? Si ni sabe el color de tus ojos cuando yo he contado hasta tus pestañas” y “Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas”. Estos mensajes de desilusión impresionaron a los seguidores de Evangelina Anderson y se los tomó como indirectas sobre la situación que está viviendo.

Cabe recordar que los problemas de la pareja se exacerbaron con el traslado de la familia a México, el único que se quedó en Argentina fue el mayor de los hijos, Bastian Demichelis que se encuentra jugando en River Plate. Días después de su arribo, Yanina Latorre compartió la información que poseía sobre las infidelidades de Martín Demichelis hacia Evangelina Anderson; desde entonces la pareja no se volvió a mostrar junta.

VDV