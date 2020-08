Evangelina Anderson reveló el peligroso accidente que sufrió su hija Lola

Evangelina Anderson reveló el tremendo susto que sufrió su hija Lola Demichelis, de 7 años. La modelo contó en sus redes sociales, el accidente que llevó a su niña a estar en reposo y con un de sus brazos vendados y que despertó el alerta de sus seguidores.

La pequeña quedó en el medio de una pelea entre caballos en su clase de equitación y tuvo una fuerte caída. “Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto”, contó Lola en un video que su mamá subió a Instagram.

Luego, la esposa de Martín Demichelis agregó: “Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno compartir los difíciles”, dijo junto a algunas imágenes del momento en el que su segunda hija estaba en el hospital por las heridas.

“Esta es la foto que le mandé a Demi desde la ambulancia para que vea que Lola estaba bien y se quede tranquilo porque él estaba en Alemania. Fue un milagro”, agregó.

La familia estaba de vacaciones en su casa de Marbella pero ahora decidieron regresar a Munich, ciudad alemana donde viven hace poco más de un año.