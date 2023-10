Nicole Neumann se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la tensa relación que mantiene con su hija mayor, Indiana Cubero. El hecho llevó a que diversas personas acusen a Fabián Cubero, exfutbolista y padre de Indiana, de no hacer lo suficiente para ayudar a la reconciliación entre madre e hija, ya que el mismo tendría un papel clave.

Instagram @nikitaneumannoficial

El 18 de octubre marca un día importante en la familia Cubero, ya que Indiana cumple 15 años. Asimismo, Nicole Neumann compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales, expresando su profundo amor incondicional por su hija: ‘Quien me dio el título de mamá, felices 15, mi reina. Quien me mostró ese sentimiento de amor incondicional por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz, te amo’.

Acusaron a Fabián Cubero de no intervenir en la reconciliación de Nicole Neumann con Indiana Cubero

En el programa 'Socios del Espectáculo', se debatió sobre la situación actual de Nicole Neumann e Indiana Cubero. “Me da mucha pena esta situación que está pasando Nicole porque, más allá de que uno pueda pensar que ella es fría, no es fría, o lo que sea, siempre fue una madraza. Es la mamá, es su primera hija y le debe doler mucho a Nicole todo esto, y más cuando son los 15 que, para una nena, son muy importantes, te guste o no”, declaró la panelista Paula Varela.

Además, se hizo hincapié en que Fabián Cubero y su pareja, Mica Viciconte, deberían involucrarse más en la reconciliación entre Nicole Neumann con Indiana Cubero. “Me parece que es injusto, porque de verdad, del otro lado no están ayudando a esta relación. A mí me consta que Nicole es una madraza, porque he trabajado junto con ella y la he visto en camarines cuidando a su nena. Puede haber diferencias con la adolescente, pueden existir, pero lo que está pasando ahora es muy injusto, sobre todo”, aseguró Nancy Duré.

P.C