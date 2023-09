Nicole Neumann y su hija, Indiana Cubero, hace ya varios meses que no tienen relación y la menor vive con el papá, Fabián Cubero y con Mica Viciconte. Recientemente se reveló que Indiana va a hacer una celebración por su cumpleaños número 15 y no quiere que la mamá este presente. A raíz de esto, la modelo posteo una fuerte frase.

"Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15", dijo un allegado a Nicole sobre el 15 de su hija.

Fabián Cubero confirmó que le están preparando una celebración: “Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención. Quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”.

La fuerte reacción de Nicole Neumann tras enterarse de que su hija no la invitó a sus 15

Nicole Neumann no habló públicamente, pero personas allegadas revelaron que está muy dolida. La modelo posteó esta frase después de enterarse de que su hija no quiere que esté en su cumpleaños: “You either quit or keep going, they both hurt”, traducido al español significa: "renunciás o seguís. Las dos opciones duelen".

AF.