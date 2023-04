Fabián Cubero sobre su partido despedida de Vélez: "Me moviliza mucho"

El ex futbolista Fabián “Poroto” Cubero, está próximo a su partido despedida de Vélez. En el programa “Corta por Lozano”, conducido por Vero Lozano, contó un poco como va a ser el partido despedida del club que lo hizo debutar por primera vez y no pudo evitar la emoción de lo que se viene.

Poroto Cubero se retiró de la cancha en diciembre de 2019 y tenía un partido organizado para el 2020, pero con la pandemia se tuvo que suspender. Como varios hinchas de Vélez tenían sus entradas compradas, el futbolista decidió que sea en mayo del 2023. Al hablar se emocionó muchísimo y se le escaparon una lágrimas, mientras tenía en sus brazos a su hijo Luca, quien cumple 1 año el mismo día de su despedida.

Manu Urcera, enojado con Fabián Cubero

El piloto y futuro esposo de Nicole Neumann, Manu Urcera, se mostró enojado con el exfutbolista Fabián Cubero y los dichos que tuvo en la Revista Pronto sobre la relación Indiana y Nicole. El periodista Juan Etchegoyen, reveló desde Mitre Live: ‘’El ex futbolista se fue de boca y provocó un enojo total. Ella está enojada con sus declaraciones. Eso es lógico pero lo que me contaban este fin de semana es que al que le afectó todo esto fue a Urcera’’. Luego, agregó: ''Me dijeron que está desencajado con Cubero, re caliente”.

Haciendo hincapié en el enojo del piloto, agregó más información: “Urcera quedó en el medio como pareja de Nicole, él acompaña en este momento a su novia y futura esposa. Me decían que incluso le habría propuesto a la modelo hacerse cargo de todo y exponerse para defenderla". Antes de concluir, contó cual fue el consejo que le dio la modelo: ‘’Nicole trató de hacerle entender que no les conviene hacer más escándalo del que ya hay. Me decían que Nicole puso paños fríos pero Manu estaba indignado por lo sucedido”.

J.M